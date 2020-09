Moto2, Mondiale 2020: la media cilindrata parla italiano, un futuro vincente nella top-class?

Un dato incontrovertibile emerge nel Mondiale 2020 di Moto2: la classe intermedia è dominata dai piloti italiani. Negli otto appuntamenti andati in scena in questa particolarissima stagione afflitta dal Coronavirus, i centauri del Bel Paese si sono imposti in sei circostanze, con l’eccezione del 1° round in Qatar e del GP d’Austria a Spielberg. Luca Marini (125 punti), Enea Bastianini (120 punti) e Marco Bezzecchi (105 punti) dominano, favoriti anche da alcuni fattori come la positività al Covid-19 dello spagnolo Jorge Martin, costretto a saltare i due appuntamenti di Misano.

Al di là di tutto, l’Italia sembra essere tornata un po’ indietro nel tempo, quando negli anni ’90 alla media cilindrata corrispondeva la 250cc e i signori Max Biaggi, Loris Capirossi e Doriano Romboni lottavano fianco a fianco regalando emozioni e spettacolo. Situazioni imparagonabili per l’evoluzione tecnologica e una realtà sempre più simile alla F1 per certi aspetti. La domanda però è un’altra: chi di questi piloti potrà lasciare il segno in MotoGP?

Loading...

Loading...

Inutile negare che l’Italia sia alla ricerca di un pilota che sappia vincere nella top-class. Tra i nomi citati, Marini e Bastianini sono in lizza per un posto in MotoGP l’anno prossimo, con il romagnolo con maggiori possibilità di accasarsi nel Team Avintia sulla Ducati. Da capire, però, fino a che punto questa promozione possa poi portare a dei risultati, considerando le differenze sostanziali delle classi e nello stesso tempo un livello alto, soprattutto con il ritorno di Marc Marquez dal suo infortunio.

E’ anche vero che l’evoluzione tecnologica che si sta avendo la massima cilindrata sembrerebbe favorire il passaggio dei piloti dalla Moto2 e le prestazioni di quest’anno, ad esempio, di due campioni del mondo della categoria come Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia lo stanno a dimostrare. A questo punto non resta che attendere e capire se questo dominio tricolore avrà poi dei riflessi nella categoria che conta maggiormente.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse