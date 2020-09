LIVE Errani-Bertens 6-7 0-1, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’olandese fa il break anche nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI-BERTENS

30-40 Palla break Bertens, ottavo doppio fallo di Errani.

30-30 Time violation, serve la seconda e di fatto se ne libera Errani, settimo doppio fallo.

30-15 Spinge in eccesso con la risposta di dritto Bertens.

15-15 Prima esterna di Errani che di fatto è vincente.

0-15 Di nuovo gioca la palla corta Errani, ma stavolta Bertens ci arriva col diagonale stretto di rovescio.

1-1 BREAK ERRANI! Altra palla corta di dritto vincente, stavolta Bertens non riesce a tenere la palla in campo!

Vantaggio Errani, PALLA BREAK: palla corta e passante di dritto vincente!

40-40 Ancora errore di Bertens, anche grossolano, con il rovescio.

40-30 Gran palla corta vincente di Bertens.

30-30 Spinge benissimo di dritto Errani, avanza e costringe Bertens all’errore.

30-15 Sbaglia la risposta di dritto Errani.

15-15 Gran palla corta vincente in avanzamento di Errani!

15-0 Dritto in corridoio di Errani nello scambio.

0-1 Break Bertens, seconda fuori di metri di Errani, sesto doppio fallo.

15-40 Due palle break Bertens, sbaglia il dritto.

0-40 Ci si aggiunge un rovescio fortunato rimasto in campo di Bertens nonostante il nastro, tre palle break.

0-30 Time violation per Errani sulla prima, sulla seconda è quinto doppio fallo e dunque punto perso.

0-15 Dritto vincente di Bertens in lungolinea.

Rientrata anche Bertens.

Entrambe le giocatrici sono uscite per qualche momento dal campo, Errani è ora rientrata, Bertens ancora no.

5-7 Set Bertens, impatta male la risposta di rovescio Errani e dopo un’ora e un minuto di gioco il primo parziale è dell’olandese.

5-6 Bertens, set point: cerca di sorprenderla servendo da sotto la seconda Errani, l’olandese ci arriva e chiude con il dritto.

5-5 Largo il rovescio di Bertens in lungolinea.

4-5 Bertens, back difensivo in rete con minibreak recuperato da Errani, che ha ora due servizi.

3-5 Bertens, lungo il dritto di Errani di poco, dopo aver tentato di aggredire con questo stesso colpo la seconda dell’olandese.

3-4 Bertens, cambia almeno due volte l’inerzia dello scambio, l’olandese sbaglia il rovescio, mettendolo in rete; due servizi ora per lei.

2-4 Bertens, l’olandese si fa aggressiva con il dritto e costringe Errani a mettere il suo in rete. Si cambia campo.

2-3 Bertens, gran bel punto di Errani che con il dritto va a riprendersi il minibreak!

1-3 Bertens, non controlla il dritto sul cambio in lungolinea Errani.

1-2 Bertens, quarto doppio fallo di Errani.

1-1 Molto ben giocato questo punto da Errani, che prende campo e chiude con lo smash.

0-1 Bertens, appena largo il dritto di Errani che ha due servizi.

6-6 Break Bertens, serve di nuovo dal basso Errani per le difficoltà, non le riesce il successivo passante di rovescio: si va al tie-break.

0-40 Tre palle break Bertens, cerca il dritto in corsa Errani trovando però la rete.

0-30 Ci prova col servizio da sotto Errani, ma arriva Bertens e conquista il punto.

0-15 Problemi col lancio di palla sulla seconda di Errani, secondo time violation e dunque punto perso. La tensione sta creandole tanti problemi.

6-5 BREAK ERRANI: doppio fallo di Bertens che cede un’altra volta la battuta, mandando di nuovo l’azzurra a servire per chiudere il parziale.

Vantaggio Errani, PALLA BREAK: scambio che va fatto vedere per le qualità tecniche di entrambe, Bertens cerca una palla corta complicatissima di rovescio che non supera la rete.

40-40 Dritto largo di Bertens in uscita dal servizio.

40-30 Bertens si libera dello scambio con la palla corta di rovescio,che è vincente.

30-30 Lo scambio della partita lo vince Bertens, punto incredibile che però finisce nelle mani dell’olandese dopo il pallonetto sulla palla corta e un paio di recuperi a testa di enorme fattura.

15-30 SPETTACOLARE PALLA CORTA DI DRITTO DI ERRANI! Non parte neanche Bertens!

15-15 Gran rovescio d’incontro vincente di Bertens sul lungolinea.

0-15 Finisce largo il rovescio dal centro di Bertens.

5-5 Break Bertens, errore in lunghezza di Errani per pochissimo con il dritto usato per venire a rete, e se ne va anche il secondo break di vantaggio.

30-40 Palla break Bertens, con il dritto sfonda e trova il vincente l’olandese.

30-30 Scambio lunghissimo che finisce con il recupero lungo di Errani, di poco. Momento tesissimo con l’azzurra che ha avuto problemi col lancio di palla.

30-15 Dritto largo di Errani in uscita dalla seconda.

30-0 Bella prima profonda di Errani che provoca l’errore di Bertens con il rovescio.

15-0 Sbaglia il dritto lungolinea Bertens mettendolo in corridoio.

5-4 Errani, spinge ancora con il dritto Bertens. L’azzurra tornerà a servire per il set al cambio di campo.

40-30 Non trova bene la palla Errani sulla prima esterna di Bertens.

30-30 Prima centrale e violentissimo dritto di Bertens che diventa vincente.

15-30 Sbaglia con la risposta di dritto Errani.

0-30 SCAMBIO SPETTACOLO VINTO DA SARA ERRANI! Prima si vede tornare indietro un gran contropiede di rovescio, poi raccoglie una buona palla corta di Bertens trasformandola in punto!

0-15 Doppio fallo di Bertens, è il secondo.

5-3 Errani, break Bertens: sbaglia in larghezza il dritto l’azzurra, che perde uno dei due break di vantaggio.

0-40 Tre palle break Bertens, gran dritto lungolinea su cui Errani non riesce a difendere.

0-30 Terzo doppio fallo di Errani.

0-15 Errani sulla discesa a rete di Bertens cerca di giocarle il passante di dritto sul suo lato, ma la complessa volée bassa dell’olandese è vincente.

Arriva intanto la notizia del forfait di Serena Williams, che manda la bulgara Tsvetana Pironkova al terzo turno senza che si debba giocare un solo 15.

5-2 BREAK ERRANI! Altro dritto in rete di Bertens, e l’azzurra va a servire per il set!

0-40 TRE PALLE BREAK ERRANI: palla corta di Bertens mal avveduta con il rovescio, Sara ci arriva e poi piazza lo smash vincente!

0-30 ANCORA LA PALLA CORTA DI ERRANI! Con il dritto, dopo aver comandato con questo colpo per tre volte!

0-15 Gran risposta di rovescio di Errani sulla seconda di Bertens, che non riesce a organizzarsi con il proprio, che finisce in rete.

4-2 Errani, tiene il servizio in un game importantissimo l’azzurra dopo aver salvato quattro palle break, fuori il dritto incrociato di Bertens.

Vantaggio Errani, bella palla corta di rovescio, una delle sue!

40-40, 2a parità: buona prima di Errani che trova impreparata Bertens con il rovescio.

Vantaggio Bertens, palla break: palla corta dopo uno scambio in cui ha sempre costretto Errani in difesa, per poi chiudere col rovescio successivo.

40-40 NUMERO DI ERRANI! Palla corta pazzesca di dritto in recupero di Sara, appena oltre la rete, Bertens ci arriva come può ma l’azzurra chiude subito il punto e annulla anche la terza palla break!

30-40 Palla break Bertens, in rete l’accelerazione di dritto dell’olandese mentre spunta il sole sul Roland Garros.

15-40 Due palle break Bertens, bel rovescio lungolinea di Errani che l’olandese non controlla.

0-40 Tre palle break Bertens, la palla corta di rovescio praticamente non esce dalla racchetta di Errani.

0-30 Dritto lungo di Errani, che sta sbagliando di più nel comunque positivo tentativo di continuare a spingere.

0-15 Rovescio in rete di Errani nello scambio.

3-2 Errani, dritto in rete dell’azzurra che però ha ancora un break di vantaggio.

40-15 Esce il rovescio in uscita dal servizio di Bertens.

40-0 Scappa il rovescio in recupero di Errani.

30-0 Bertens prende la via della rete e chiude con la volée di dritto.

15-0 In rete il rovescio di Errani.

3-1 Errani, break Bertens, secondo doppio fallo di Errani che perde la battuta anche se sulla seconda centrale il confine era minimo tra il dentro e fuori.

30-40 Palla break Bertens, primo doppio fallo di Errani.

30-30 Il nastro spedisce fuori il rovescio di Bertens.

15-30 Gran dritto dal centro molto carico di Errani che non è gestibile da Bertens, che mette la palla in rete.

0-30 Errani perde la battaglia dei rovesci in back, mettendo il suo in rete.

0-15 Bertens le prova tutte per sfondare, Errani però gira lo scambio, ma sbaglia l’ultimo pezzo del puzzle, il dritto dal centro che finisce appena largo.

3-0 BREAK ERRANI! Scambio in cui corrono entrambe, l’olandese però si muove peggio e alla fine mette il dritto in rete dal suo lato destro per consegnare il secondo proprio turno di battuta all’azzurra.

30-40 PALLA BREAK ERRANI! Viene a rete Bertens, ma Sara le gioca il dritto nei piedi e poi il passante di dritto vincente!

30-30 Servizio e dritto di Bertens.

15-30 OTTIMA RISPOSTA DI SARA ERRANI! Su una seconda esterna difficile di Bertens piazza il dritto che la costringe a sbagliare.

15-15 Bertens chiama Errani a rete, l’azzurra trova un bel rovescio profondo, ma sullo smash l’olandese pizzica la riga con il rovescio lungolinea.

0-15 Errani che aggredisce ancora la seconda di Bertens, che sul dritto immediatamente successivo sbaglia in larghezza.

2-0 Errani, conferma del break di vantaggio per Sara con l’errore con il rovescio incrociato di Bertens.

40-15 Altro gran punto Errani! Scambio lungo, palla corta di dritto e poi passante di rovescio sul recupero non perfetto di Bertens!

30-15 Stavolta è appena lungo il rovescio di Errani.

30-0 Errani che vince lo scambio sulla diagonale del rovescio, spingendo e costringendo Bertens a sbagliare.

15-0 Sbaglia la risposta Bertens con il dritto tentando di attaccare la seconda di Errani.

1-0 BREAK ERRANI! L’azzurra lascia lontanissima dalla rete Bertens, approfitta per giocare la palla corta e sul recupero dell’olandese gioca il rovescio vincente in campo aperto!

30-40 PALLA BREAK ERRANI: Bertens dopo la seconda riesce a girare lo scambio e a giocare la palla corta di rovescio stavolta vincente.

15-40 DUE PALLE BREAK ERRANI: doppio fallo di Bertens nel tentativo di non farsi attaccare sulla seconda.

Si è sentito un boato che ha spaventato soprattutto Bertens, nessuno ne ha capito l’origine: si ricomincia subito.

15-30 Errani molto brava a spingere col dritto sulla seconda di Bertens, gioca sulla diagonale di quel colpo, cambia in lungolinea e ottiene il punto.

15-15 Palla corta mal organizzata di Bertens con il rovescio, arriva a malapena alla rete.

15-0 Scambio che cambia un paio di volte padrona, ma alla fine Bertens piazza il dritto vincente dal centro.

11:54 Si può cominciare a giocare dopo che Kader Nouni ha (giustamente) deciso di andare ad asciugare una parte dei teloni ripiegati a fondocampo rimasta ancora bagnata. Al servizio Kiki Bertens.

11:52 Giocatrici ora di nuovo alle loro sedie, si comincia!

11:48 Iniziato il palleggio di riscaldamento agli ordini di Kader Nouni, giudice di sedia francese tra i più conosciuti e celebrati del mondo WTA.

11:46 Ed ecco in campo Errani e Bertens!

11:43 Praticamente tutto a posto sul Court 14, mancano soltanto le giocatrici.

11:26 Buone notizie dal Court 14, dove sono appena stati rimossi i teloni che coprivano il campo. L’inizio dell’incontro non dovrebbe dunque ritardare di molto.

10:59 Ci riaggiorneremo quando la pioggia non sarà più padrona di Parigi.

10:58 Dobbiamo purtroppo dare una brutta notizia: tutti i campi sono coperti a causa della pioggia e si gioca solo sullo Chatrier, sotto il tetto, con Svitolina-Zarazua.

10:55 Cinque minuti all’inizio!

10:50 L’Italia non portava tre giocatrici al secondo turno di uno Slam da Wimbledon 2016 e tre al terzo turno al Roland Garros dal 2015, quando ci riuscirono la stessa Sara Errani insieme a Flavia Pennetta, Camila Giorgi e Francesca Schiavone (che vi giocò un match dai contorni leggendari con Svetlana Kuznetsova).

10:45 La giornata di oggi non dovrebbe essere particolarmente interessata dalla pioggia: il primo mercoledì del Roland Garros appare come uno dei migliori giorni per portare avanti un programma che, ad ogni modo, si riesce a gestire piuttosto bene grazie all’installazione dell’illuminazione su tutti i campi, oltre che del tetto sul Court Philippe Chatrier.

10:40 Chi vincerà la sfida tra Errani e Bertens andrà a sfidare una tra la russa Anastasia Pavlyuchenkova e la ceca Katerina Siniakova, con la prima che ha raggiunto i quarti nel 2011 e la seconda giunta al massimo agli ottavi nel 2019.

10:35 Comincia con questo incontro una lunghissima giornata con sfide riguardanti i colori italiani, di cui ben tre sul campo 14 dove andrà in scena l’incontro oggetto di questa diretta, che lo inaugura e che vedrà poi impegnati Stefano Travaglia con il giapponese Kei Nishikori e Jannik Sinner con il francese Benjamin Bonzi. Ci saranno, poi, Lorenzo Giustino contro l’argentino Diego Schwartzman, Martina Trevisan contro l’americana Coco Gauff, Lorenzo Sonego contro il kazako Alexander Bublik e Marco Cecchinato contro l’argentino Juan Ignacio Londero.

10:30 Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che apre il mercoledì italiano al Roland Garros: Sara Errani contro Kiki Bertens.

Errani-Gorgodze – Errani-Guerrero Alvarez – Errani-Martincova – Errani-Puig – Il programma italiano di oggi

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Roland Garros 2020 che mette di fronte Sara Errani e l’olandese Kiki Bertens, numero 5 del seeding e 8 del mondo.

La bolognese, a Parigi, ha già disputato quattro match, vincendoli tutti e senza lasciare per strada alcun set tra i tre delle qualificazioni (match decisivo con la ceca Tereza Martincova) e quello di tabellone principale contro la portoricana Monica Puig, che mai aveva battuto prima in carriera. Il suo rientro dal lockdown è stato più che valido, con i quarti al WTA di Palermo. Ha saltato la trasferta americana, scegliendo di puntare direttamente su Roma e Roland Garros, e proprio nello Slam che tra il 2012 e il 2015 l’ha vista grandissima protagonista ha fatto rivedere tante delle sue migliori, e storiche, qualità.

Per contro, l’olandese non arriva propriamente da un periodo felice. Prima del suo esordio contro l’ucraina Katarina Zavatska, in cui ha comunque dovuto cedere il primo set, non aveva vinto le due partite di ritorno in campo, al Foro Italico contro la slovena Polona Hercog e (per ritiro) a Strasburgo con la lettone Jelena Ostapenko. Semifinalista nel 2016, da allora a Parigi non si è più riuscita a spingere oltre il terzo turno, per ragioni differenti (sorpresa dall’americana CiCi Bellis, battuta dalla tedesca Angelique Kerber e per ritiro rispettivamente).

Sono cinque i confronti precedenti tra le due, tutti vinti dall’italiana. L’unico confronto sul rosso si è giocato ad Acapulco, nel 2013, proprio l’anno prima del cambio di superficie con il passaggio al veloce. Le due si sono affrontate su erba, veloce e terra; due i ritiri di Bertens (WTA Parigi 2013, quando si teneva il torneo indoor, e Charleston 2014), una l’occasione in cui Errani ha perso un set, alle Olimpiadi di Rio 2016, con l’azzurra che poi rimontò e si spinse fino al terzo turno.

Il match tra Sara Errani e Kiki Bertens inizierà alle ore 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport