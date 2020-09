Roland Garros 2020, qualificazioni femminili: cinquina azzurra, tutte le italiane al secondo turno

Cinque vittorie su cinque per un totale di dieci set vinti ed un solo perso: sfiora la perfezione la prima giornata delle qualificazioni femminili del Roland Garros di tennis, terzo Slam stagionale, disputata oggi sulla terra rossa parigina che ha visto in passato Francesca Schiavone vincere nel 2010 e raggiungere la finale nell’edizione successiva, e poi nel 2012 Sara Errani arrendersi solo nell’atto conclusivo alla russa Maria Sharapova.

Partiamo proprio da Sara Errani, numero 24 del tabellone cadetto, che oggi in appena settanta minuti di gioco si sbarazza della georgiana Ekaterine Gorgodze con un duplice 6-2, firmando la più netta delle vittorie azzurre sia nel punteggio che in termini di rapidità.

Cedono sei giochi invece ben tre azzurre: con lo score di 6-4 6-2 si chiudono infatti le vittorie di Giulia Gatto-Monticone sulla wild card transalpina Selena Janicijevic e di Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 6, sulla russa Anastasiya Komardina, mentre vince per 6-2 6-4 Martina Di Giuseppe sulla statunitense Usue Maitane Arconada, numero 18 del seeding.

L’unica vittoria azzurra in tre set porta la firma di Martina Trevisan, la quale rimonta e batte un’altra statunitense, la testa di serie numero 21 del tabellone cadetto Sachia Vickery, che conquista il primo parziale per 6-4 ma poi subisce il ritorno della tennista italiana, brava a vincere i seguenti set per 6-2 prima e per 6-3 poi.

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI FEMMINILI ROLAND GARROS

Giulia Gatto-Monticone batte Selena Janicijevic 6-4 6-2

Sara Errani batte Ekaterine Gorgodze 6-2 6-2

Elisabetta Cocciaretto batte Anastasiya Komardina 6-4 6-2

Martina Di Giuseppe batte Usue Maitane Arconada 6-2 6-4

Martina Trevisan batte Sachia Vickery 4-6 6-2 6-3

