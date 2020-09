Roland Garros 2020, gli italiani in campo oggi: orari, tv, ordine di gioco, programma 30 settembre

La quarta giornata del Roland Garros è tutta a tinte tricolori. Saranno ben sette gli italiani impegnati sulla terra rossa di Parigi in questo secondo turno di mercoledì 30 settembre. Le telecamere nostrane faranno tappa fissa sul campo 14, dove giocheranno tre nostri portacolori. La giornata verrà aperta da Sara Errani, chiamata ad una difficile impresa contro Kiki Bertens, numero 5 del seeding. Il terzo match vedrà invece Stefano Travaglia impegnato con Kei Nishikori, vincitore in cinque set con Evans, mentre a chiudere il programma toccherà a Jannik Sinner, che dovrà gestire una partita da favorito contro il francese Benjamin Bonzi.

Loading...

Loading...

Sul Simonne-Mathieu due sfide difficili per Lorenzo Giustino e Martina Trevisan. Il 29enne nato a Napoli, dopo aver disputato e vinto la seconda partita più lunga della storia del torneo, incrocerà le racchette con Diego Schwartzman, reduce dalla finale di Roma. La Trevisan avrà invece di fronte la giovanissima Cori Gauff, nuova sensation del tennis mondiale.

Sul campo 10 Lorenzo Sonego sarà l’unico a disputare un match in singolo. Fra tanti doppi, il piemontese avrà il suo da fare con l’eclettico Alexander Bublik, capace di superare in quattro set il più quotato Gael Monfils. Ultimo azzurro, ma non per importanza, è Marco Cecchinato, che se la vedrà con Juan Inacio Londero sul 30. L’ultima sfida è appannaggio dell’argentino, ma ai tempi dei Challenger prevaleva spesso il palermitano.

Oggi, mercoledì 30 settembre, si terrà la quarta giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei match di alcuni azzurri.

ORDINE DI GIOCO ITALIANI 30 SETTEMBRE 2020

Court Simonne-Mathieu

Secondo match dalle 11.00

Lorenzo Giustino (ITA) – Diego Schwartzman (ARG) [12]

a seguire (quarto match)

Cori Gauff (USA) – Martina Trevisan (ITA)

Court 14

Dalle 11.00

Sara Errani (ITA) – Kiki Bertens (NLD) [12]

a seguire (terzo match)

Kei Nishikori (JPN) – Stefano Travaglia (ITA)

a seguire

Benjamin Bonzi (FRA) – Jannik Sinner (ITA)

Court 10

Terzo match dalle 11.00

Alexander Bublik (KAZ) – Lorenzo Sonego (ITA)

Court 10

Terzo match dalle 11.00

Juan Inacio Londero (ARG) – Marco Cecchinato (ITA)

PROGRAMMA TV E STREAMING MATCH ITALIANI 30 SETTEMBRE 2020

Diretta tv Eurosport 1 ed Eurosport 2

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse