Roland Garros 2020, Sara Errani cancella Monica Puig e vola al secondo turno

Sara Errani torna a volare sulla terra rossa parigina che la vide nel 2012 arrendersi solo nell’atto conclusivo alla russa Maria Sharapova, e poi nel 2013 centrare le semifinali e nel 2014 e nel 2015 raggiungere i quarti di finale: la seconda giornata dedicata al primo turno del tabellone principale femminile del Roland Garros di tennis, terzo Slam stagionale, riserva così la prima gioia azzurra.

La classe 1987 batte in appena 53 minuti di gioco la campionessa olimpica di Rio 2016, la portoricana Monica Puig, spazzata via con un rapidissimo e nettissimo 6-2 6-1. Va ricordato che Puig non ha ancora vinto un match ufficiale dal rientro dopo un lungo infortunio, ma per Errani è tempo ora di pensare al prossimo incontro, contro la vincente del match tra la numero 5 del seeding, l’olandese Kiki Bertens, e l’ucraina Katarina Zavatska. Errani, considerando anche i tre match delle qualificazioni, ha vinto finora otto set senza concederne neppure uno.

Nel primo set l’azzurra parte subito col piede giusto, centrando il break a trenta, ma a sorprendere è soprattutto il rendimento al servizio di Errani che, nonostante tantissimi lanci di palla sbagliati, in quatto turni in battuta perde appena due punti, senza soffrire davvero mai l’avversaria. Nuovo break a quindici nel quinto gioco e l’italiana vola, senza concedere la minima replica alla portoricana, che si arrende in soli 26 minuti per 6-2.

La seconda partita vede Puig partire bene, tenendo il servizio e costringendo Errani ai vantaggi già nel secondo game. Il terzo gioco però vede di nuovo l’azzurra centrare il break, ma la portoricana risponde procurandosi le prime palle break del match. E’ la svolta della partita: Errani cancella tre occasioni per il 2-2 all’avversaria ed alla prima opportunità scappa sul 3-1. Siamo ai titoli di coda. la campionessa olimpica esce dal match e subisce un parziale di dodici punti a quattro che portano al 6-1 in 27 minuti.

Le statistiche fotografano tutte le difficoltà della portoricana, che a fronte di 15 vincenti sigla anche 34 gratuiti, mentre per Errani il saldo è in parità: 5-5. Non ci sono ace né doppi falli per l’azzurra, mentre per Puig il saldo è ancora negativo, 1 contro 5. A premiare l’italiana però è il servizio, con l’85% di prime in campo, il 77% di punti sulla prima ed il 67% sulla seconda. Il conto dei punti totali vinti è davvero eloquente: 55 contro 29.

