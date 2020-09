Roland Garros 2020, qualificazioni femminili: Errani, Gatto-Monticone e Trevisan al turno decisivo. Out Cocciaretto e Di Giuseppe

Si sono giocati i secondi turni del tabellone di qualificazione femminile al Roland Garros, che tra poche ore vedrà svolgersi il sorteggio. Tre le azzurre al turno decisivo, con la possibilità di portare fino a un massimo di cinque giocatrici il contingente azzurro nello Slam rosso. La giornata è stata caratterizzata da una breve interruzione per pioggia, che ha bloccato il programma quando Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan erano rispettivamente a inizio terzo set e nella seconda parte del secondo.

Vittoria importante per Sara Errani, che accede al turno decisivo per tornare in tabellone a due anni di distanza dall’ultima volta. Dopo uno 0-3 iniziale guadagnato dalla spagnola Eva Guerrero Alvarez, l’azzurra riesce a metterne a nudo i seri problemi in termini di scelte tattiche e spostamenti, il che le procura 12 degli ultimi 14 giochi e la vittoria finale per 6-4 6-1. L’ultimo ostacolo è la numero 4 del tabellone, la ceca Tereza Martincova, recente semifinalista a Istanbul.

Bel successo anche per Giulia Gatto-Monticone. La torinese supera in rimonta, in una partita piacevole dal punto di vista tecnico, la francese Carole Monnet, 18 anni (è nata il 1° dicembre 2001), che cala alla distanza e cede per 4-6 6-3 6-1. Le sorti dell’incontro, dopo un primo parziale da sette break nei primi sette giochi, cambia a metà secondo set, con l’azzurra che, sul 3-3, risale da sotto 15-40 e non viene più fermata neanche dalla pioggia. Prossima avversaria, l’egiziana Mayar Sherif, che si è costruita una buona classifica (numero 172) con diversi validi tornei ITF ed ha eliminato l’americana Caty McNally..

Martina Trevisan batte senza eccessive difficoltà l’americana Asia Muhammad, con un 6-3 6-4 che avrebbe potuto essere anche più pesante per lei, considerato l’andamento del match. Unico momento problematico sul 2-2 del primo set, in cui la statunitense non sfrutta tre palle break, poi diventa tutto sin troppo facile almeno fino al 5-1, quando Muhammad si rianima, annulla due match point e riesce a risalire fino al 5-4. Alla quarta chance, però, Trevisan chiude e si guadagna un appuntamento con l’australiana Astra Sharma, numero 9 del tabellone cadetto.

Finisce il Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto, nettamente sconfitta dalla promettente danese Clara Tauson: il 6-1 6-2 racconta di un match in cui l’azzurra, protagonista di un primo set non particolarmente incisivo, si trova a cercare di alzare il livello nel secondo parziale, respinta però dalla campionessa degli Australian Open junior 2019, in grado anche di non perdere la calma dopo che Cocciaretto le annulla con grande sforzo quattro match point, prima che il quinto diventi quello decisivo.

Piuttosto netta, anche se arrivata con più lotta, l’uscita di scena di Martina Di Giuseppe, eliminata con il punteggio di 6-2 6-3 dall’ungherese Dalma Galfi. La romana, in verità, tre occasioni per girare la partita le ha. Nel primo game manca due palle break, poi dal 2-2 perde quattro giochi di fila e il set. All’inizio del secondo parziale un infinito gioco d’apertura la vede non riuscire a convertire nessuna delle tre chance di togliere la battuta Galfi. Dopo aver ripreso il break di svantaggio (3-2), Di Giuseppe però non riesce più a incidere, ed arriva così la fine rapida.

