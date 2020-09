LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento:

20.30 Gli arbitri della gara saranno Tolga Sahin, Valerio Grigioni e Denis Quarta.

20.25 L’arrivo dei giocatori della Dinamo Sassari alla Virtus Arena:

📍Virtus Segafredo Arena

📍Virtus Segafredo Arena

Here we are 🙌 Alle 20:45 la palla a due 🆚 @Virtusbo

20.20 Nella prima semifinale delle Final Four alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, arena temporanea situata all’interno del padiglione 30 della Fiera di Bologna, l’Olimpia Milano ha superato 76-67 l’Umana Reyer Venezia, qualificandosi per la finale di domenica. (Clicca qui per leggere la cronaca della gara).

Il programma tv e streaming del match – Basket, Final Four Supercoppa Italiana 2020: le semifinaliste ai raggi X. Milano favorita, ma occhio alle sorprese

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la seconda semifinale della Eurosport Supercoppa Italiana 2020 di basket. Alla Virtus Segafredo Arena, struttura temporanea da 8.970 posti situata all’interno del padiglione 30 della Fiera di Bologna, vanno in scena le Final Four della nuova competizione che apre la stagione del basket italiano 2020-2021.

La Virtus Bologna arriva a queste Final Four casalinghe dopo aver trionfato nel girone B con Reggiana, Fortitudo Bologna e Cremona. Le V Nere di coach Sasha Djordjevic hanno vinto cinque delle sei partite disputate, unica sconfitta nel derby di ritorno con la Fortitudo (84-86); senza però riuscire a convincere sempre sul piano del gioco e aggrappandosi spesso troppo volentieri ai punti di Milos Teodosic e di Kyle Weems. Questa semifinale sarà dunque un primo banco di prova per la Segafredo in vista dell’inizio della regular season dove la compagine virtussina sarà chiamata a fronteggiare un’Olimpia Milano destinata a recitare il ruolo di ammazza-campionato.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco arriva alla Virtus Arena dopo aver ottenuto il primo posto nel girone D, giocato nella bolla di Olbia per motivi logistici. Il gruppo dei sardi si è rivelato essere il più equilibrato tra i quattro e nonostante il Banco di Sardegna potesse all’apparenza dare l’impressione di superare agevolmente la fase a gironi, Pesaro e Brindisi hanno chiuso le sei gare con 8 punti (4 vittorie e 2 sconfitte), a pari merito con la compagine del presidente Sardara. Per la Dinamo è risultata decisiva la differenza canestri nonostante il k.o. con la Carpegna Prosciutto del neo-coach Repesa all’ultima giornata, 81-78 dove per Sassari sono arrivati 17 punti da Bendzius, 15 da Tillman e 13 da Burnell.

OA Sport vi propone la diretta di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per le semifinali della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Si giocherà alla Virtus Segafredo Arena con il 25% del pubblico (circa 2300-2400 persone), palla a due prevista per le ore 20.45, buon divertimento con il nostro live testuale a partire dalle ore 20.15.

Foto: Lapresse