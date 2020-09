Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Semifinale Supercoppa Italiana basket: programma, orario, tv, streaming

La fase a gironi della Supercoppa Italiana di basket 2020 è ormai in archivio, ed ecco che all’orizzonte c’è già la Final4, in programma dal 18 al 20 settembre prossimi, che metteranno di fronte le quattro formazioni vincitrici dei raggruppamenti, tra cui anche Dinamo Sassari e Virtus Bologna, che si affronteranno nella seconda semifinale.

Il match si svolgerà dunque venerdì 18 settembre 2020, con un orario ancora da definire, e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 ed streaming su DAZN ed Eurosport Player, che ha l’esclusiva su tutti gli incontri del torneo. Per accedere alla piattaforma basterà abbonarsi al servizio, presente in versione app su Android e iOS, ma visibile anche nel bouquet TIM Vision.

Il programma e dove vedere la partita in tv e streaming:

Supercoppa Italiana basket 2020

Venerdì 18 settembre 2020

Orario da definire Dinamo Sassari-Virtus Bologna

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player, Tim Vision

Foto: Ciamillo