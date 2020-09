LIVE Civitanova-Trento, Supercoppa Italiana volley DIRETTA: in palio la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Formula del torneo – Semifinaliste ai raggi X – Orari, programma e TV – Presentazione delle semifinali di Supercoppa

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, match di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020. Dopo lo spettacolo dell’andata, con il successo della squadra di Angelo Lorenzetti al tie break, si rimette tutto il gioco all’Eurosuole Forum di Civitanova. La formula prevede che le prime quattro classificate della scorsa stagione si affrontino in una sfida che prevede andata e ritorno per la semifinale e finale secca al Palasport di Verona il 25 settembre prossimo. In caso di successo di Trento con qualsiasi punteggio sarà la squadra di Lorenzetti ad accedere alla finale, in caso di vittoria 3-0 o 3-1 si Civitanova saranno i marchigiani a qualificarsi per la gara di Verona. In caso di 3-2 per Civitanova si giocherà il Golden Set al meglio dei 15.

A Civitanova si parte dal 3-2 dell’andata per l’Itas Trentino contro una Lube a corrente alternata e che non può essere soddisfatta fino in fondo della propria prestazione: i marchigiani erano al completo, ai trentini mancavano due pezzi da novanta come Lisinac e Lucarelli che in settimana hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo, pur con un minutaggio inferiore rispetto ai compagni. Cortesia al centro e Michieletto in banda partiranno comunque titolari e poi si vedrà.

Trento, dunque, schiererà Giannelli in regia, opposto Abdel Aziz, al centro Cortesia e Podrascanin, in banda Michieletto e Kooy e Rossini libero. Dall’altra parte Civitanova risponderà con De Cecco in regia, l’opposto Rychlicki, le bande Leal e Juantorena, i centrali Simon e Anzani e il libero Balaso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, match di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020., cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Roberto Bartomeoli Live Photosport