Golf, US Open 2020: Renato Paratore si assicura il superamento del taglio con un buon secondo giro

Il primo superamento del taglio in un Major in carriera, per Renato Paratore, appare ormai cosa fatta. Il romano, partito nel primo gruppo nel secondo giro dello US Open 2020 (alle 6:50 di New York, le 12:50 italiane), ha concluso il proprio giro in 72 colpi, 2 sopra il par, salendo a +3 nel torneo.

Non preoccupi, però, questo dato, in quanto la difficoltà del West Course del Winged Foot Golf Club è elevata per tanti, tant’è vero che non supera la ventina attuale il numero dei golfisti in grado di rimanere sotto o pari con il par totale del torneo. Al presente stato delle cose, Paratore è nei primi quaranta, ampiamente all’interno del limite del taglio e dunque con elevatissime probabilità di giocare anche sabato e domenica.

Il romano, dopo due bogey nelle prime due buche, si è riscattato con tre bei birdie alla 3, alla 6 e alla 7, due dei quali dalla medio-lunga distanza. Altro bogey al complicato par 5 della 9, poi di nuovo birdie alla 11 (par 4). Gli ultimi tre bogey, su questo complicato percorso, arrivano al par 3 della 13 e ai par 4 della 15 e della 18, ma non viene scalfita quella che, finora, è un’ottima costanza del ventitreenne capitolino, qualificatosi tramite il quinto posto nella classifica complessiva dei primi cinque eventi dello UK Swing interno allo European Tour (dove ha vinto il British Masters).

Foto: LaPresse