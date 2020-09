Golf, secondo giro sospeso all’Open de Portugal 2020 con diversi ancora in predicato di iniziare

Non si conclude oggi il secondo giro dell’Open de Portugal 2020, torneo dual ranking con punti validi tanto in chiave European Tour quanto sul Challenge Tour. Il maltempo, infatti, non ha consentito la conclusione della seconda giornata di gara, mantenendo al comando il portoghese Vitor Lopes (-6) davanti al sudafricano Garrick Higgo e allo spagnolo Carlos Pigem (-5). Quest’ultimo, però, non è neanche partito, così come tanti altri, tra cui Aron Zemmer ed Enrico Di Nitto, due dei cinque italiani in gara con Federico Maccario, Edoardo Raffaele Lipparelli e Lorenzo Scalise (con gli ultimi due a forte rischio taglio).

Solo in tre hanno potuto completare la giornata odierna, la cui classifica ricalca per larga misura quella di ieri proprio per via delle tante non partenze, soprattutto di chi si trova con uno score di -3. Unici grossi cambiamenti, quelli legati allo spagnolo Pep Angles e all’inglese Jordan Wrisdale, balzati nel gruppo dei quarti con l’altro inglese Andrew Wilson, il francese Damien Perrier e il tedesco Alexander Knappe, tutti a -4 e che ripartiranno domani nelle buche comprese tra la 3 e la 12.

Il giro ricomincerà domani alle 8:15 ora portoghese, le 9:15 italiane.

Foto: seaonweb / Shutterstock.com