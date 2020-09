DIRETTA MotoGP, GP Emilia Romagna LIVE: non piove più, si parte normalmente alle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.02 Viene confermato l’orario d’inizio della MotoGP alle 14.00. La pit-lane aprirà alle 13.40.

13.00 La situazione a Misano. Ora sta già tornando il sole…Di sicuro la gara della MotoGP sarà asciutta.

12.55 Un breve scroscio di pioggia ha interrotto la gara di Moto2, con conseguente esposizione della bandiera rossa. Vedremo se ciò comporterà un ritardo della partenza della MotoGP.

12.53 Ben ritrovati amici di OA Sport alla Diretta Live della gara di MotoGP del GP di Emilia-Romagna 2020 a Misano Adriatico.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Si preannuncia grande spettacolare sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, la gara è molto incerta ed equilibrata, con tra l’altro la possibilità della pioggia a rimescolare ulteriormente le carte in tavola. Questa corsa, a una settimana dal GP di San Marino, disputato sempre su questa pista, è davvero fondamentale per le sorti dell’intero campionato.

Lo spagnolo Maverick Vinales scatterà dalla pole position e andrà a caccia della prima vittoria stagionale. L’alfiere della Yamaha si troverà alle spalle l’australiano Jack Miller (Ducati) e il compagno di marca Fabio Quartararo: il francese deve riscattare la caduta di settimana scorsa e punta a un risultato di lusso per tornare in testa alla classifica del Mondiale. Andrea Dovizioso è il leader del campionato con sei punti di vantaggio sul transalpino, ma deve recuperare dalla decima posizione e non sarà semplice. Serve una partenza a razzo dalla terza fila per Valentino Rossi e Franco Morbidelli (trionfatore settimana scorsa), attenzione a Francesco Bagnaia che può puntare al successo (scatterà quinto).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

