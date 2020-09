DIRETTA F1, GP Russia 2020 LIVE: Leclerc infuriato, Ferrari fuori in Q2. Hamilton in pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.19: Attenzione! Hamilton sotto investigazione: a finire sotto la lente dei commissari è il suo lungo in curva 2. Vedremo che cosa accadrà…

15.15: Qualifiche dunque che parlano ancora molto in favore di Hamilton, 96ma pole per lui, a precedere Verstappen e Bottas. Ferrari fuori dalla top-10, con Leclerc 11° e Vettel 15° autore di un errore e di un brutto incidente. Sarà una gara difficile per la Rossa.

15.12: Eccolo il colpo di Max Verstappen! L’olandese si porta in seconda posizione con un crono a 0″563 da Hamilton. Lewis ottiene la pole-position n.96 con il nuovo record della pista a precedere Verstappen e Bottas.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:31.304 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.563 7

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.652 7

4 Sergio PEREZ Racing Point+1.013 6

5 Daniel RICCIARDO Renault+1.060 5

6 Carlos SAINZ McLaren+1.246 6

7 Esteban OCON Renault+1.320 7

8 Lando NORRIS McLaren+1.543 7

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.696 7

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.704 7

11 Charles LECLERC Ferrari- – 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 5

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Nicholas LATIFI Williams- – 2

20 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

15.11: Max Verstappen però si lancia per l’ultimo giro, prendendo la scia di Bottas, attenzione!

15.10: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.07: Ci si prepara per l’ultimo run.

15.04: Grande crono di Hamilton che si porta in vetta con il crono di 1’31″391 a precedere di 0″793 Bottas e di 0″969 Verstappen. Ricciardo quarto a 0″973.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:31.391 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.793 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.969 6

4 Daniel RICCIARDO Renault+0.973 4

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.019 5

6 Carlos SAINZ McLaren+1.716 5

7 Esteban OCON Renault+1.726 6

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.975 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.980 6

10 Lando NORRIS McLaren+2.175 6

15.02: Subito in pista la Renault di Ocon, seguita dall’altra vettura di Enstone di Ricciardo. A seguire Albon, Perez, Bottas, Sainz, Hamilton, Norris, Gasly e Verstappen.

15.00: SEMAFORO VERDE PER IL Q3!

14.58: Leclerc paga dazio per il traffico e la reazione di Leclerc ai box di grande rabbia parla chiaro.

14.56: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Daniel RICCIARDO Renault1:32.218 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.187 5

3 Carlos SAINZ McLaren+0.539 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.617 4

5 Sergio PEREZ Racing Point+0.820 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.863 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.921 5

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.935 5

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.939 5

10 Esteban OCON Renault+0.978 5

11 Charles LECLERC Ferrari+1.021 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.031 5

13 Lance STROLL Racing Point+1.146 4

14 George RUSSELL Williams+1.365 4

15 Sebastian VETTEL Ferrari+1.391 4

14.54: Eliminati Leclerc, Kvyat, Stroll, Russell e Vettel! Entrambe le Ferrari out in Q2.

14.53: Hamilton si salva ed è in quarta posizione, mentre Leclerc è undicesimo e quindi out dalla Q3.

14.51: Hamilton riesce a non prendere bandiera per un secondo!

14.50: Errore di Hamilton che va lungo nel primo settore e ora è in coda al gruppone…

14.48: Via a questi 2 minuti della Q2. Stroll nel frattempo escluso per un problema tecnico.

14.48: Via a questi 2 minuti della Q2.

14.46: Saranno 2 minuti veramente concitati, ora tutti i piloti si posizionano sulla linea di uscita dalla corsia box. Hamilton con gomma rossa e se dovesse ottenere un crono sarà con queste mescole.

14.44: Le vetture ora si mettono in coda all’uscita della pit-lane quando mancano 2’15” al termine della Q2. Hamilton è ancora ai box e potrebbe davvero arrivare al limite.

14.43: Di seguito la classifica, con Vettel sicuramente eliminato:

1 Daniel RICCIARDO Renault1:32.218 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.187 4

3 Carlos SAINZ McLaren+0.539 3

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.820 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.863 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.921 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.939 4

8 Esteban OCON Renault+0.978 4

9 Charles LECLERC Ferrari+1.021 3

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.031 4

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.051 4

12 Lance STROLL Racing Point+1.146 4

13 George RUSSELL Williams+1.365 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari– 4

15 Lewis HAMILTON Mercedes- – 3

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Nicholas LATIFI Williams- – 2

20 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

14.42: A meno di due minuti dal termine, la sessione è sospesa. Se non dovesse riprendere, Hamilton sarebbe eliminato!

14.40: Vettel ha perso il controllo della macchina in curva-4, con Leclerc che per questione di centimetri non prende in pieno il compagno di team. Che spavento!

14.38: ATTENZIONE BOTTO DI VETTEL!!!! BANDIERA ROSSA! Sebastian sta bene, abbandona con le sue gambe i rottami della SF1000.

14.36: Si lanciano i due Mercedes con gomme medie, in pista i due piloti Ferrari sempre con gomme soft.

14.35: Bravo Russell che si porta in 13ma posizione a 1″364, immediatamente davanti a Vettel 14°.

14.34: A 6 minuti dal termine della Q2, a rischio eliminazione sono Albon, Stroll, Vettel, Hamilton e Russell!

14.32: Errore anche di Bottas in questo primo tentativo in Q2, con Verstappen solo settimo. Hamilton dovrà ottenere un tempo, vista la cancellazione del suo tempo.

14.30: Cancellato il tempo di Hamilton e arriva un super Ricciardo con gomme soft! Il britannico è andato troppo largo all’ultima curva. Leclerc nono a 1″021 e Vettel 13° a 1″391.

1 Daniel RICCIARDO Renault1:32.218 3

2 Carlos SAINZ McLaren+0.539 2

3 Sergio PEREZ Racing Point+0.820 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.838 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.863 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.921 3

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.939 3

8 Esteban OCON Renault+0.978 3

9 Charles LECLERC Ferrari+1.021 2

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.031 3

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.051 3

12 Lance STROLL Racing Point+1.146 3

13 Sebastian VETTEL Ferrari+1.391 3

14.29: Attenzione gocce di pioggia, Ferrari con gomme soft.

14.28: Gomma Medium per le Mercedes di Bottas ed Hamilton, oltre che per la Red Bull di Verstappen. Tutti gli altri su gomma Soft.

14.26: VIA ALLA Q2!

14.23: Eliminati Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Latifi e Raikkonen. Brivido per le due Ferrari, con Vettel che riesce a passare la tagliola solo nel secondo tentativo e si ritrova quattordicesimo, mentre tredicesimo di sessione è Leclerc che aveva preferito restare ai box e non utilizzare un secondo set di gomme nuove.

14.20: Rischio enorme per le Ferrari che entrano in Q2 con il 14° e il 15° tempo tempo per Leclerc e Vettel. Pista che è migliorata in maniera esponenziale. Per questo, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Latifi e Raikkonen eliminati.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:32.656 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.327 1

3 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.855 2

4 Esteban OCON Renault+0.901 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.974 2

6 Daniel RICCIARDO Renault+0.994 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.048 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.078 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.148 2

10 Lance STROLL Racing Point+1.196 2

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.263 2

12 Carlos SAINZ McLaren+1.311 1

13 George RUSSELL Williams+1.364 3

14 Charles LECLERC Ferrari+1.415 1

15 Sebastian VETTEL Ferrari+1.478 2

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.936 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.938 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.025 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.410 2

20 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.611 2

14.18: Nel frattempo si gira nel primo settore Raikkonen con l’Alfa Romeo.

14.17: Leclerc si prende un rischio, che decide di stare ai box, mentre tutti gli altri sono in pista.

14.15: Quando mancano meno di cinque minuti al termine, Rischiano l’eliminazione Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean e Latifi. Il pilota della Haas ha commesso un errore importante, mentre quello della WIlliams non ha abbandonato il box.

14.13: Di seguito la classifica aggiornata in Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:32.656 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.327 1

3 Sergio PEREZ Racing Point+1.048 1

4 Carlos SAINZ McLaren+1.311 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.323 1

6 Charles LECLERC Ferrari+1.415 1

7 Daniel RICCIARDO Renault+1.688 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.715 1

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.725 1

10 Lance STROLL Racing Point+1.816 1

11 Lando NORRIS McLaren+1.832 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.926 1

13 George RUSSELL Williams+1.973 2

14 Sebastian VETTEL Ferrari+2.074 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.474 1

16 Esteban OCON Renault+2.584 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.611 1

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.364 1

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+60.029 1

20 Nicholas LATIFI Williams- – 1

14.12: Verstappen si rilancia, migliorando il proprio riscontro e portandosi in quinta posizione a 1″323 con un decimo di vantaggio su Leclerc.

14.11: Ecco, come non detto, Hamilton secondo tempo a 0″327 da Bottas. Leclerc scala in quinta posizione, mentre Vettel è 14° scavalcato anche da Russell.

14.10: Di seguito l’ordine dei tempi. Pura per Hamilton, che teme di aver rotto il fondo della monoposto.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:32.656 1

2 Sergio PEREZ Racing Point+1.048 1

3 Carlos SAINZ McLaren+1.311 1

4 Charles LECLERC Ferrari+1.415 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.715 1

6 Lance STROLL Racing Point+1.816 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.832 1

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.960 1

9 Sebastian VETTEL Ferrari+2.074 1

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.161 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.611 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.364 1

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+38.949 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+57.362 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+60.029 1

16 Esteban OCON Renault- – 1

17 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

18 George RUSSELL Williams- – 2

19 Nicholas LATIFI Williams- – 1

20 Alexander ALBON Red Bull Racing- – 1

14.08: Buono il crono di Charles Leclerc che la mette in quarta posizione (+1″415), preceduto da Carlos Sainz con McLaren (+1″311). Vettel è ottavo a 2″074.

14.07: Primi tempi con Bottas davanti in 1’32″656 a precedere di 1″048 Sergio Perez e di 1″816 Lance Stroll (Racing Point). Hamilton ha commesso un errore in curva-2 e ha completato un giro lento.

14.06: Si lanciano le Mercedes!

14.05: Giro spinto di verifica con le gomme medie di Russell, che ha deciso di rientrare.

14.04: Bottas, Hamilton, Kvyat, Raikkonen, Gasly, Grosjean, Giovinazzi e Magnussen sulla pista.

14.03: Scendono in pista anche le Mercedes con gomme soft e anche gli altri.

14.01: Subito sul tracciato di Sochi George Russell con le gomme medie.

14.00: VIA ALLA Q1!

13.58: Nel frattempo le condizioni meteo sono un’incognita, visto che potrebbe arrivare la pioggia.

13.56: La Ferrari, date le circostanze, dovrà correre in difesa per puntare all’obiettivo massimo della Q3.

13.53: Il circuito, lungo 5853 metri, è composto da ben 12 curve a destra e solo 6 a sinistra. Il primo settore è quello più veloce, mentre, il secondo, e soprattutto il terzo, sono più lenti e tecnici in quanto predominano le curve a 90° da terza marcia con cordoli esterni alti e a scalino che sollecitano molto gomme e le appendici aerodinamiche. Per essere veloci in questi tratti guidati servirà un’ottima stabilità in frenata e tanta trazione. Il tracciato di Sochi richiede un alto carico aerodinamico per garantire una frenata stabile e la trazione necessaria nelle numerose curve lente.

13.47: Bene Esteban Ocon, quarto, che conferma il buon momento della Renault: il francese con 1’34″239 precede di 13 millesimi la Racing Point di Sergio Perez. Daniel Ricciardo è solo decimo: ma l’australiano è stato penalizzato dallo specchietto destro che si è rotto penzolando pericolosamente sui supporti, per cui Daniel ha cercato di evitare che potesse volare via.

13.44: Carlos Sainz terzo con la McLaren in versione standard. Lo spagnolo ha messo insieme un giro perfetto, mentre Lando Norris con l’altra MCL35 è ultimo: l’inglese non ha lavorato per il giro secco ma si è dedicato alle gomme medie con la vettura dotata del muso stretto. Quando ha provato a sparare un giro a fine turno è finito nel trafffico e ha dovuto desistere.

13.41: I tecnici Mercedes hanno dato ai due piloti le indicazioni per sfruttare al meglio il DAS nel giro di riscaldamento, ma solo il campione del mondo ha migliorato perché Valtteri nell’ultimo tentativo da qualifica con le Soft ha trovato molto traffico.

13.38: L’esa-campione, come il finlandese Bottas, si è lamentato della mancanza di grip della pista evidenziando la grande difficoltà nel mandare in temperatura gli pneumatici anteriori nel primo giro lanciato, nonostante sull’asfalto ci siano 40 gradi.

13.35: Lewis Hamilton è stato il più veloce nel terzo turno di prove libere in 1’33″279 una prestazione che è lontana dall’1’32″733 di Charles Leclerc dello scorso anno con la Ferrari: balla un mezzo secondo, tenuto conto che le gomme portate dalla Pirelli sono le più morbide fra quelle disponibili (C3, C4, C5).

13.29: Max Verstappen è alle loro spalle con la Red Bull, tallonato dalle Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, ma anche dalle Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Le due Ferrari proveranno a difendersi, Charles Leclerc e Sebastian Vettel devono provare ad accedere al Q3.

13.26: Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia e vogliono monopolizzare la prima fila, le Frecce d’Argento hanno una marcia in più e sul giro secco sembra non esserci storia. La pole position sembra un affare tra Lewis Hamilton e Valtterri Bottas.

13.23: Si assegna la pole-position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo, i piloti sono pronti a darsi battaglia per ottenere le migliori posizioni possibili e ne vedremo davvero delle belle su un circuito caratterizzato da un lungo rettilineo e da diverse curve a 90 gradi.

13.20: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi.

La presentazione delle qualifiche – Il programma delle qualifiche (26 settembre)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si assegna la pole-position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo, i piloti sono pronti a darsi battaglia per ottenere le migliori posizioni possibili e ne vedremo davvero delle belle su un circuito caratterizzato da un lungo rettilineo e da diverse curve a 90 gradi.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia e vogliono monopolizzare la prima fila, le Frecce d’Argento hanno una marcia in più e sul giro secco sembra non esserci storia. La pole position sembra un affare tra Lewis Hamilton e Valtterri Bottas. Max Verstappen è alle loro spalle con la Red Bull, tallonato dalle Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, ma anche dalle Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Le due Ferrari proveranno a difendersi, Charles Leclerc e Sebastian Vettel devono provare ad accedere al Q3.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55 e si va avanti fino alle 10.40. Buon divertimento a tutti.

