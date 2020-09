DIRETTA F1, GP Russia 2020 LIVE: qualifiche in tempo reale, si delinea la griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si assegna la pole-position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo, i piloti sono pronti a darsi battaglia per ottenere le migliori posizioni possibili e ne vedremo davvero delle belle su un circuito caratterizzato da un lungo rettilineo e da diverse curve a 90 gradi.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia e vogliono monopolizzare la prima fila, le Frecce d’Argento hanno una marcia in più e sul giro secco sembra non esserci storia. La pole position sembra un affare tra Lewis Hamilton e Valtterri Bottas. Max Verstappen è alle loro spalle con la Red Bull, tallonato dalle Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, ma anche dalle Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Le due Ferrari proveranno a difendersi, Charles Leclerc e Sebastian Vettel devono provare ad accedere al Q3.

