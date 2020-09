DIRETTA F1, GP Russia 2020 LIVE: gara in tempo reale, Hamilton punta a eguagliare Schumacher. La Ferrari spera nella zona punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del GP Russia (27 settembre) – La presentazione del GP Russia (27 settembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Russia, decima prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sochi si prevede una gara in cui tanto si deciderà al via e nella quale la cura dei dettagli saprà fare la differenza.

L’appuntamento potrebbe avere valenza storica, in quanto Lewis Hamilton andrà alla caccia del 91° successo della sua carriera, una pietra miliare che gli permetterebbe di eguagliare Michael Schumacher come il pilota più vincente di tutti i tempi. In questa stagione il britannico ha già primeggiato in sei delle nove gare andate in scena, di conseguenza può essere ritenuto il favorito, soprattutto considerando come partirà dalla pole position. Tuttavia le vicissitudini patite dall’inglese in Q2 hanno generato un inaspettato scenario di incertezza.

Hamilton, dopo essersi visto annullare il primo tempo per non aver rispettato i track limits ed essere stato costretto ad abortire il secondo tentativo a causa della bandiera rossa esposta per l’incidente di Sebastian Vettel, ha dovuto superare il taglio utilizzando gomme morbide. Di conseguenza partirà con mescola soft, mentre Max Verstappen e Valtteri Bottas, che scatteranno alle sue spalle, utilizzeranno pneumatici medi. Ciò significa che l’olandese e il finlandese potrebbero avere la possibilità di effettuare un primo stint più lungo, sperando di avvantaggiarsi nei confronti del britannico soprattutto nel caso dovesse comparire una safety car proprio nel momento giusto.

Le Ferrari sono uscite molto male dalle qualifiche di ieri. Charles Leclerc si è trovato imbottigliato nel traffico in Q2 e scatterà dall’undicesima casella, mentre Sebastian Vettel ha sbattuto alla curva quattro, danneggiando la sua monoposto. Teoricamente il tedesco dovrebbe partire per quindicesimo, ma non è escluso che si decida di lavorare pesantemente sulla SF1000 del teutonico, facendolo partire dai box. Per la Scuderia di Maranello, la prospettiva più rosea è quindi quella di marcare qualche punticino. Difficile sperare in qualcosa di più, a meno di circostanze oltremodo favorevoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Russia, decima prova del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle 13.10. Buon divertimento!

Foto: LaPresse