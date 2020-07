LIVE Verona-Inter, Serie A in DIRETTA: uomini di Conte in cerca di riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Verona-Inter: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A–Calcio, il Bologna espugna San Siro in rimonta per 1-2 contro l’Inter nella 30ma giornata della Serie A 2020–VIDEO Brescia-Verona 2-0: highlights, gol e sintesi. Decisivi Papetti e Donnarumma per la squadra di Diego Lopez

Loading...

Loading...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Hellas Verona-Inter, sfida valevole per il trentunesimo turno di Serie A 2019-2020. I nerazzurri tornano in campo dopo essere stati sconfitti dal Bologna proprio come gli scaligeri che sono usciti con le ossa rotte dallo Stadio Rigamonti con il Brescia. Ivan Juric VS Antonio Conte: l’obiettivo europeo dei veneti contro le residue speranze dei nerazzurri. Chi vincerà allo Stadio Bentegodi?

La corsa dell’Hellas Verona ha subito degli intoppi: dalla ripresa del campionato sono arrivate due vittorie, di cui una nel recupero di giornata con il Cagliari, un pareggio e due sconfitte. L’ultima sfida casalinga coincide con l’ultima vittoria scaligera per 3-2 sul Parma: gli uomini di Ivan Juric sono ancora in corsa per l’Europa insieme a Bologna, Sassuolo e Cagliari ma le big in avanti corrono. Di Carmine&Co. ci proveranno fino all’ultimo per provare il miracolo continentale.

L’Inter vuole bissare il successo per 2-1 dell’andata. I nerazzurri si devono difendere dagli attacchi dell’Atalanta ma soprattutto possono approfittare degli stop di Lazio e Juventus. I biancocelesti sono a +4 e la squadra di Conte dovrebbe approfittarne dopo non averlo fatto nella disfatta per 2-1 contro il Bologna mentre Madama dista 11 punti ma il campionato potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. L’Inter proverà a ritrovare la continuità smarrita dopo i suicidi sportivi con Sassuolo e Bologna: l’ultima trasferta di Parma ha coinciso invece con una vittoria.

Il fischio d’inizio in Serie A del match tra Hellas Verona e Inter è fissato per le ore 21.45 in quel dello Stadio Bentegodi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE minuto per minuto di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabio Ferrari/ LaPresse