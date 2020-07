Verona-Inter 2-2, Serie A: Candreva e un autogol non bastano ai nerazzurri, ora è quarto posto

L’Inter ha pareggiato col Verona per 2-2 nel match valido per la 31ma giornata di Serie A. I nerazzurri sono stati bloccati allo Stadio Bentegodi e non sono così tornati al successo dopo il brutto ko casalingo contro il Bologna, non riuscendo così a risalire al terzo posto: i ragazzi di Antonio Conte sono quarti, hanno un punto in meno dell’Atalanta e sono a tre lunghezze dalla Lazio, a -10 dalla capolista Juventus. Gli scaligeri restano al nono posto e ora la rincorsa verso la qualificazione alla prossima Europa League appare impossibile visto che il Milan è lontano sei punti.

VIDEO HIGHLIGHTS VERONA-INTER 2-2

Loading...

Loading...

PAGELLE VERONA-INTER 2-2

L’Inter si schiera col 3-4-1-2: Alexis Sanchez affianca Romelu Lukaku in attacco venendo preferito a Lautaro Martinez, Borja Valero agisce alle spalle delle punte (fuori Eriksen) mentre Candreva e Young giocano sulle fasce, chiavi del centrocampo assegnate a Gagliardini e Brozovic, difesa con Godin, de Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. I padroni di casa replicano col 3-4-2-1: Stepinski unica punta, Lazovic e Pessina sulla trequarti; Dimarco, Veloso, Amrabat, Faraoni a centrocampo; Kumbulla, Gunter, Rrahmani in difesa, Silvestri tra i pali.

Il Verona passa in vantaggio dopo appena due minuti: Lazovic si scatena sulla fascia sinistra, salta Skriniar, entra in area e tira una bordata che buca Handanovic sul suo palo. L’Inter è frastornata, i gialloblù giocano decisamente meglio e al 19′ vanno vicini al raddoppio ma Miguel Veloso colpisce il palo col sinistro. L’Inter è sostanzialmente una comparsa e soltanto un paio di timide fiammate di Brozovic attendono gli ospiti.

Si va negli spogliatoi col Verona in vantaggio, Conte dà una strigliata ai suoi durante l’intervallo e l’Inter si risveglia in avvio di ripresa. Candreva trova il pareggio al 49′: azione corale dei nerazzurri, palla al centro dell’area per Lukaku, il belga si gira e tira ma colpisce il palo, Candreva è lesto sulla ribattuta e devia in porta. Gli ospiti alzano il ritmo e al 56′ passano in vantaggio: Gagliardini in progressione, allarga per Candreva, tiro e deviazione di Dimarco per l’autogol. L’Inter prova ad amministrare, sembra essere in totale controllo della partita ma Conte non gestisce bene i cambi, la stanchezza si fa sentire e il Verona trova un incredibile pareggio all’86’ grazie a un bel sinistro di Miguel Veloso.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse