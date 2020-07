Verona-Inter: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Per la trentunesima giornata di Serie A, giovedì alle 21.45, allo stadio Bentegodi si affronteranno Verona ed Inter. C’è grande voglia di riscatto in entrambe le squadre, che hanno perso nell’ultimo turno di campionato e vogliono subito tornare a conquistare punti.

Il Verona si è staccato dal treno Europa League dopo la sconfitta di Brescia. La squadra di Juric ha impressionato in questo campionato e molte big hanno sofferto contro l’Hellas, che ha anche battuto in casa la Juventus. Momento poco felice anche per l’Inter, che arriva dal ko casalingo contro il Bologna, che ha probabilmente tolto anche le ultime speranze di lottare per lo Scudetto per un Antonio Conte finito nel mirino della critica e che non può permettersi un secondo passo falso consecutivo.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Verona-Inter, match valido per la 31^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

VERONA-INTER: PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin, Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young, Eriksen, Sanchez, Lukaku

VERONA-INTER: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 9 LUGLIO:

21.45 Verona-Inter

VERONA-INTER: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse