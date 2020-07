VIDEO Brescia-Verona 2-0: highlights, gol e sintesi. Decisivi Papetti e Donnarumma per la squadra di Diego Lopez

Successo 2-0 casalingo del Brescia contro il Verona, match valido per il 30° turno di Serie A 2019-2020, presso lo Stadio Mario Rigamonti. Un gol del 18enne Andrea Papetti al 52′ e la realizzazione al 96′ di Alfredo Donnarumma hanno deciso la sfida. Un successo che consente al Brescia di scavalcare la SPAL, ora in ultima posizione, mentre il Verona perde punti per la lotta in chiave europea. Di seguito gli highlights:

HIGHLIGHTS BRESCIA-VERONA 1-0

BRESCIA-VERONA 1-0: IL GOL DI ANDREA PAPETTI

Loading...

Loading...

Foto: LaPresse