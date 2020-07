VIDEO Verona-Inter 2-2, Highlights, gol e sintesi: Miguel Veloso ferma i nerazzurri, Candreva e un autogol non bastano

Inter e Verona hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per la 31ma giornata della Serie A. I nerazzurri scivolano così al quarto posto, a dieci punti dalla capolista Juventus, mentre gli scaligeri rimangono in nona posizione. Gli scaligeri sono passati in vantaggio con una magia di Lazovic al 2′, in avvio di ripresa l’Inter ha ribaltato il risultato con Candreva e l’autogol di Dimarco ma a cinque minuti dalla fine Miguel Veloso è riuscito ad agguantare un inatteso pareggio. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Verona-Inter 2-2.

PAGELLE VERONA-INTER 2-2

CRONACA VERONA-INTER 2-2

VIDEO HIGHLIGHTS VERONA-INTER 2-2:

GOL LAZOVIC (1-0):

Gol de Hellas Verona

Lazovic ⚽pic.twitter.com/7e9gGhyDkK — Futbol 12 (@mexeuro10) July 9, 2020

GOL CANDREVA (1-1):

AUTOGOL DI MARCO (1-2):

Hellas Verona 1-2 Inter (Candreva/Dimarco own goal) pic.twitter.com/eDeu86ZzsX — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 9, 2020

GOL MIGUEL VELOSO (2-2):

Foto: Lapresse