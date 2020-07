LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: l’Inter trova il Leverkusen, mentre la Roma chi vincerà tra Olympiacos e Wolverhampton!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE 2020

IL TABELLONE DAI QUARTI DI FINALE ALLA FINALE DI EUROPA LEAGUE 2020

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE DI EUROPA LEAGUE 2020

13.35 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima diretta!

Riepilogo sorteggi:

Semifinali:

Partita 5: Vinc. Partita 4 – Vinc. Partita 2.

Partita 6: Vinc. Partita 3 – Vinc. Partita 1.

Quarti di Finale:

Partita 1: Wolfsburg/Shakhtar – Francorte/Basilea

Partita 2: Lask/Man. United – Basaksehir/Copenaghen

Partita 3: Inter/Getafe – Rangers/Leverkusen

Partita 4: Olympiakos/Wolves – Siviglia/Roma

Chi si qualificherà tra INTER-Getafe/Rangers-Bayer Leverkusen, invece, se la vedrà con la qualificata di Wolfsburg-Shakhtar Donetsk/Eintracht Francoforte-Basilea.

Sorteggiate le potenziali semifinali: la qualificata che uscirà dai quarti tra Siviglia-ROMA/Olympiacos-Wolverhampton se la vedrà con la qualiicata tra Lask-Manchester United/Basaksehir-Copenaghen.

Ecco i quarti di finale:

Olympiacos / Wolverhampton vs Siviglia / Roma

Inter / Getafe vs Rangers / Bayer Leverkusen (1-3 all’andata)

LASK / Manchester United vs Istanbul Basaksehir / Copenhagen

Wolfsburg / Shakhtar vs Eintracht / Basilea

Inizia il sorteggio!

13.23 Thomas Helveg deciderà il destino europeo di Inter e Roma.

13.20: Le squadre ancora in corsa: gli ottavi da giocare

Istanbul Basaksehir / Copenhagen (1-0 all’andata)

Olympiacos / Wolverhampton (1-1 all’andata)

Rangers / Bayer Leverkusen (1-3 all’andata)

Wolfsburg / Shakhtar (1-2 all’andata)

Eintracht / Basilea (0-3 all’andata)

LASK / Manchester United (0-5 all’andata)

Inter / Getafe

Siviglia / Roma

13.15 Prima di concentrarsi sugli eventuali quarti, le squadre italiane devono prima superare gli ottavi: non ci sono precedenti tra Roma e Siviglia. I giallorossi hanno affrontato 34 volte club spagnoli, con un bilancio di 11 vittorie, 5 pareggi e 18 sconfitte.

13.10 Lo Stadion Koln di Colonia sarà anche la sede della finale, in programma il 21 agosto alle 21.

13.06 Le gare di ritorno degli ottavi si disputeranno sul campo della squadra di casa, fatta eccezione per Roma-Siviglia e Inter-Getafe che, non avendo disputato l’andata, si giocheranno la qualificazione in gara secca in Germania. Sempre in terra tedesca, si disputeranno tutti gli incontri dai quarti in poi. Quattro le città scelte: Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen.

13.03 Proprio ai supplementari sarà concessa un’ulteriore sostituzione. In più aumenta il numero dei giocatori in panchina, da sette a dodici (come prima accadeva solo nella finale).

13.00 Ci siamo, tra poco si parte!

12.56 Cambia la formula, cambiano in sorteggi e cambiano anche (alcune) regole. Tra queste la registrazione dei nuovi giocatori, con le squadre che avranno la possibilità di registrare tre nuovi calciatori, pur rispettando il limite di 25 unità (sarà possibile eliminarne alcuni per liberare posti) e con la limitazione che gli eventuali nuovi selezionati dovranno essere già stati registrati e idonei a giocare con il club a livello nazionale dal 3 febbraio.

12.53 Ricordiamo che non sono previste teste di serie: sono ammessi, dunque, confronti fra squadre della stessa nazione.

12.50 Come funziona il sorteggio: Nel sorteggio i classici bigliettini col nome di una singola squadra saranno allora sostituiti dai bigliettini con la doppia opzione, in attesa di scoprire chi avanzerà nei quarti. Non solo, dopo aver deciso gli ipotetici quarti di finale, si procederà con altri due sorteggi per stilare il tabellone completo: uno per le semifinali (opponendo anticipatamente le gare dei quarti) e il terzo per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale (per ragioni burocratiche).

12.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del sorteggio di Europa League.

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2019-2020, che si tiene a Nyon, tante le novità, a partire dal format con partite secche in quarti di finale e semifinali. Due le squadre italiane ancora in corsa, Inter e Roma.

Il calendario dell’Europa League si era fermato a metà degli ottavi, pertanto non ci sono squadre già certe di essere ai quarti. Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono le uniche due partite degli ottavi a non essere ancora state disputate neanche all’andata, e dunque saranno già in partita secca in Germania, sede unica della fase finale.

Ancora da decretare anche le vincenti tra Istanbul Basaksehir e Copenaghen (vittoria 1-0 dei turchi in casa all’andata), Olympiacos e Wolverhampton (1-1 all’andata in Grecia), Rangers e Bayer Leverkusen (3-1 dei tedeschi in trasferta), Wolfsburg e Shakhtar (vittoria esterna 2-1 degli ucraini), Eintracht e Basilea (3-0 del Basilea in Germania), e LASK e Manchester United (5-0 dei red devils in Austria).

Gli ottavi di ritorno si giocheranno il 5 e 6 agosto su due orari, 18:55 e 21.

Le squadre in corsa:

Istanbul Basaksehir / Copenhagen

Olympiacos / Wolverhampton

Rangers / Bayer Leverkusen

Wolfsburg / Shakhtar

Inter / Getafe

Siviglia / Roma

Eintracht / Basilea

LASK / Manchester United

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2019-2020 inizierà alle ore 13:00. Vi aspettiamo per la DIRETTA LIVE di OA Sport!

