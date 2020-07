Sorteggio Europa League 2020: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming. Ci sono Inter e Roma

Venerdì 10 luglio (ore 13.00) si svolgerà il sorteggio dell’Europa League 2020 di calcio, l’urna di Nyon definirà quali saranno gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali della seconda competizione europea. La pandemia ha letteralmente stravolto il format della kermesse, non si disputeranno sfide di andata e ritorno ma esclusivamente partite secche in Germania: Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia ospitaranno la Final Eight, le migliori otto squadre del Vecchio Continente si daranno battaglia in terra lusitana nel mese di agosto.

Si devono ancora giocare gli ottavi di finale: Inter-Getafe e Roma-Siviglia saranno su sfida secca, gli altri sei devono vivere i match di ritorno visto che si sono già disputati gli ottavi. Gli ottavi di finale andranno in scena il 5-6 agosto, poi spazio a quarti di finale (10-11 agosto) e semifinali (16-17 agosto). Attesa spasmodica per la Finale dell’Europa League 2020 di calcio che si giocherà venerdì 21 agosto a Colonia .

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del sorteggio dell’Europa Lerague 2020: si devono definire gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali, tutti in gara secca a Lisbona durante il mese di agosto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su Eurosport; in diretta streaming su Sky Go e su Eurosport Player; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

13.00 Sorteggio Europa League 2020 (quarti di finale e semifinali)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203).

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Sky Go e su DAZN.

EUROPA LEAGUE 2020: GLI OTTAVI DI FINALE

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (0-1 all’andata)

Wolverhampton-Olympiakos (1-1 all’andata)

Bayer Leverkusen (3-1 all’andata)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1 all’andata)

Basilea-Eintracht Francoforte (3-0 all’andata)

Manchester United-LASK (5-0 all’andata)

Inter-Getafe (gara secca)

Siviglia-Roma (gara secca)

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2020 CALCIO: DATE E PROGRAMMA

5-6 agosto: ottavi di finale (sedi da definire)

10-11 agosto: quarti di finale (a Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia)

16-17 agosto: semifinali (sedi da definire, sempre in Germania)

21 agosto: Finale (a Colonia)

