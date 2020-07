Sorteggio Europa League 2020: le possibili avversarie dell’Inter ai quarti di finale

L’Inter va a caccia della qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League 2020 di calcio. I nerazzurri devono ancora disputare l’ottavo di finale contro il Getafe, si tratterà di una partita secca da dentro o fuori. I ragazzi di Antonio Conte vogliono eliminare la formazione spagnola e partecipare così alla Final Eight della massima competizione continentale che andrà in scena in Germania nel mese di agosto.

L’Inter ha le carte in regola per cercare il colpaccio. Quali sono le possibili avversarie dell’Inter ai quarti di finale dell’Europa League, se dovesse eliminare il Getafe? Lukaku e compagni osserveranno con attenzione il sorteggio previsto per venerdì 10 luglio (ore 13.00), sono tante le big presenti nell’urna tra cui indubbiamente spicca il Manchester United e ci potrebbe anche essere il derby con la Roma se i giallorossi elimineranno il Siviglia.

Di seguito le possibili avversarie dell’Inter nei quarti di finale dell’Europa League 2020 e il programma dettagliato del sorteggio della Final Eight della seconda competizione europea di calcio.

EUROPA LEAGUE 2020, POSSIBILI AVVERSARIE INTER AI QUARTI DI FINALE:

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (0-1 all’andata)

Wolverhampton-Olympiakos (1-1 all’andata)

Bayer Leverkusen (3-1 all’andata)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1 all’andata)

Basilea-Eintracht Francoforte (3-0 all’andata)

Manchester United-LASK (5-0 all’andata)

Siviglia-Roma (gara secca)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

13.00 Sorteggio Europa League 2020 (quarti di finale e semifinali)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203).

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Sky Go e su DAZN.

Foto: Lapresse