LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: Inter e Roma attendono le ipotetiche avversarie dai quarti alla finale

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2019-2020, che si tiene a Nyon, tante le novità, a partire dal format con partite secche in quarti di finale e semifinali. Due le squadre italiane ancora in corsa, Inter e Roma.

Il calendario dell’Europa League si era fermato a metà degli ottavi, pertanto non ci sono squadre già certe di essere ai quarti. Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono le uniche due partite degli ottavi a non essere ancora state disputate neanche all’andata, e dunque saranno già in partita secca in Germania, sede unica della fase finale.

Ancora da decretare anche le vincenti tra Istanbul Basaksehir e Copenaghen (vittoria 1-0 dei turchi in casa all’andata), Olympiacos e Wolverhampton (1-1 all’andata in Grecia), Rangers e Bayer Leverkusen (3-1 dei tedeschi in trasferta), Wolfsburg e Shakhtar (vittoria esterna 2-1 degli ucraini), Eintracht e Basilea (3-0 del Basilea in Germania), e LASK e Manchester United (5-0 dei red devils in Austria).

Gli ottavi di ritorno si giocheranno il 5 e 6 agosto su due orari, 18:55 e 21.

Le squadre in corsa:

Istanbul Basaksehir / Copenhagen

Olympiacos / Wolverhampton

Rangers / Bayer Leverkusen

Wolfsburg / Shakhtar

Inter / Getafe

Siviglia / Roma

Eintracht / Basilea

LASK / Manchester United

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2019-2020 inizierà alle ore 13:00. Vi aspettiamo per la DIRETTA LIVE di OA Sport!

