Calendario Europa League 2020: date Final Eight, tabellone, programma, tv, streaming

La Final Eight dell’Europa League 2020 di calcio andrà in scena tra il 10 e il 21 agosto in Germania. Saranno le città di Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia a ospitare la fase conclusiva della seconda competizione europea per importanza, il cui format è stato per l’occasione rivoluzionato a causa della pandemia. Il torneo si è fermato a inizio marzo proprio in concomitanza con l’esplosione dell’emergenza sanitaria e la UEFA ha dovuto adottare un nuovo regolamento per portare a compimento la manifestazione. Il 5-6 agosto si disputeranno i ritorni degli ottavi di finale non andati in scena a marzo (sedi da definire), poi tutti in terra teutonica per il resto della fase a eliminazione diretta: quarti di finale, semifinale e finale si disputeranno in partita secca da dentro o fuori, aboliti andata/ritorno per questa tormentata stagione.

L’Inter affronterà il Getafe nell’ottavo di finale in gara secca, in caso di passaggio del turno i nerazzurri incroceranno la vincente di Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen. La Roma, impegnata contro il Siviglia, potrebbe poi avere il quarto di finale contro Olympiakos o Wolverhampton. Manchester United lanciato verso il quarto con Istanbul Basaksehir o Copenhangen. Il 10-11 agosto spazio ai quarti di finale tra Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia; il 16-17 agosto si giocheranno le semifinali in Germania (sedi da definire); il 21 agosto andrà in scena la Finale dell’Europa League 2020 a Colonia.

Di seguito il calendario completo, il tabellone, il programma dettagliato, le date della Final Eight dell’Europa League 2020 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, alcuni incontri saranno visibili anche in diretta tv su TV8, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutti gli incontri.

TABELLONE EUROPA LEAGUE 2020: I QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Olympiakos/Wolverhampton – Siviglia/Roma

Quarto di finale 2: Manchester United/LASK – Istanbul Basaksehir/Copenhagen

Quarto di finale 3: Inter/Getafe – Glasgow Rangers/Bayer Leverkusen

Quarto di finale 4: Wolfsburg/Shakhtar Donetsk – Eintracht Francoforte/Basilea

TABELLONE EUROPA LEAGUE 2020: ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2020: DATE FINAL EIGHT E PROGRAMMA

5-6 agosto: ottavi di finale (sedi da definire)

10-11 agosto: quarti di finale (a Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia)

16-17 agosto: semifinali (sedi da definire, sempre in Germania)

21 agosto: Finale (a Colonia)

COME VEDERE L’EUROPA LEAGUE 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky.

Diretta streaming su Sky Go.

Semifinali e finale saranno trasmesse in diretta tv su TV8 e in diretta streaming sul sito di TV8, stesso discorso per alcuni incontri di quarti e ottavi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

