Sorteggio Europa League 2020: Inter sulla strada del Leverkusen, Roma potrebbe avere il Wolverhampton nei quarti di finale

Tempo di sorteggi a Nyon (Svizzera), dove sono stati stabiliti gli abbinamenti per i quarti di finale e quindi anche il tabellone per le fasi finali delle due coppe europee. Dopo il sorteggio delle ore 12.00 di Champions League, è stata la volta di quello di Europa League alle ore 13.00.

Lo stop imposto dall’emergenza sanitaria è arrivato in modo repentino nel mese di marzo, impedendo di completare il quadro degli ottavi di finale. La UEFA, in vista dei quarti, ha deciso di lanciare il format della Final Eight che si giocherà dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen in Germania (partite secche). Prima però, tra il 5 e il 6 agosto, andranno in scena le sfide di ritorno degli ottavi di finale, con Getafe-Inter e Roma-Siviglia, invece, che si giocheranno in gara unica in una sede ancora da definire.

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

5/6 agosto

Olympiakos – Wolves (all’andata 1-1)

Rangers – Leverkusen (all’andata 1-3)

Wolfsburg – Shakhtar (all’andata 1-2)

Basaksehir – Copenaghen (all’andata 1-0)

Eintracht Francoforte – Basilea (all’andata 0-3)

Lask Linz – Manchester United (all’andata 0-5)

Inter-Getafe (gara secca)

Roma – Siviglia (gara secca)

Ebbene, sulla strada dell’Inter, che dovrà affronterà in gara secca il Getafe, se la vedrà con la vincente del match tra Rangers e Leverkusen, con i tedeschi favoriti per il passaggio di turno. Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi, in caso di passaggio di turno contro il Siviglia, se la vedranno nei quarti di finale contro la vincente tra Olympiakos e Wolverhampton. Attenzione, parlando di potenziali semifinali, la Beneamata è accoppiata con la qualificata di Wolfsburg-Shakhtar Donetsk/Eintracht Francoforte-Basilea, mentre i giallorossi incroceranno nel caso la vincitrice di Lask-Manchester United/Basaksehir-Copenaghen.

TABELLONE QUARTI DI FINALE

10/11 agosto

Vincente (Wolfsburg – Shakhtar) vs Vincente (Eintracht Francoforte – Basilea)

Vincente (Lask Linz – Manchester United) vs Vincente (Basaksehir – Copenaghen)

Vincente (Inter-Getafe) vs Vincente (Rangers – Leverkusen)

Vincente (Olympiakos – Wolves) vs Vincente (Roma – Siviglia)

Foto: LaPresse