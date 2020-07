Tabellone Europa League 2020: programma, orari, tv. Gli accoppiamenti fino alla finale

Oggi l’urna di Nyon (Svizzera) ha stabilito con anticipo quello che sarà il percorso dai quarti di finale dell’edizione 2019-2020 dell’Europa League. La pausa forzata per la pandemia ha obbligato l’UEFA a cambiare completamente i suoi piani. Di fatto, tra il 5 e il 6 agosto, andranno in scena le sfide di ritorno degli ottavi di finale, con Getafe-Inter e Roma-Siviglia, invece, che si giocheranno in gara unica in una sede ancora da definire. Successivamente, si è puntato sul format della Final Eight che si svolgerà dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen in Germania (partite secche).

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

5/6 agosto (ore 18.55/ 21.00)

Olympiakos – Wolves (all’andata 1-1)

Rangers – Leverkusen (all’andata 1-3)

Wolfsburg – Shakhtar (all’andata 1-2)

Basaksehir – Copenaghen (all’andata 1-0)

Eintracht Francoforte – Basilea (all’andata 0-3)

Lask Linz – Manchester United (all’andata 0-5)

Inter-Getafe (gara secca)

Roma – Siviglia (gara secca)

TABELLONE QUARTI DI FINALE

10/11 agosto (ore 21.00)

1.Wolfsburg-Shakhtar Donetsk vs Eintracht Francoforte-Basilea

2.INTER-Getafe vs Rangers-Bayer Leverkusen

3.Lask-Manchester United vs Basaksehir-Copenaghen

4.Siviglia-ROMA vs Olympiacos-Wolverhampton

TABELLONE SEMIFINALI

16/17 agosto (ore 21.00)

a. Vincente 1 vs Vincente 2

b. Vincente 3 vs Vincente 4

FINALE

21 agosto (ore 21.00)

Vincente a vs Vincente b

COME SEGUIRE LE FASI FINALI DELL’EUROPA LEAGUE IN TV

Le fasi finali dell’Europa League 2019-2020 di calcio saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport, con palinsesto specifico da chiarire. Certamente, si potranno seguire gli incontri live streaming su Sky Go (riservato agli abbonati Sky) e su Now Tv (a pagamento). Da verificare quali incontri verranno trasmessi da TV8 in CHIARO.

Foto: LaPresse