LIVE Sassuolo-Lecce 4-2, Serie A in DIRETTA: vittoria della squadra di De Zerbi che si avvicina al settimo posto. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SASSUOLO-LECCE 4-2

Loading...

Loading...

GLI HIGHLIGHTS DI SASSUOLO-LECCE 4-2

Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

21.30 Pagelle:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 7.5 (85′ Toljan s.v.), Marlon 5.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6 (57′ Peluso 6); Bourabia 6, Locatelli 7; Berardi 6.5, Traoré 5.5 (46′ Djuricic 6), Boga 7 (84′ Magnanelli s.v.); Caputo 7. All. De Zerbi 7.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Donati 6, Lucioni 7, Paz 4.5, Calderoni 6; Petriccione 5 (67′ Falco 5.5), Tachtsidis 5, Barak 6.5; Shakhov 4.5 (67′ Mancosu 7); Farias 5.5, Babacar 6. All. Liverani 5.

21.27 Vittoria combattuta del Sassuolo che viene ripreso per ben due volte da un Lecce volenteroso ma debole in difesa, infatti le reti di Boga e Muldur chiudono il discorso definitivamente.

94′ Fine della partita, Sassuolo-Lecce 4-2.

92′ Punizione di Barak che si infrange sulla barriera.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Barak di piatto non riesce a segnare dopo una bella azione sulla destra di Falco.

86′ Per poco Mancosu di testa non riesce ad accorciare le distanze.

84′ Entrano Magnanelli e Toljan per Muldur e Boga per il Sassuolo.

82′ Goooooooooooooooooooooool, Muldurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, il terzino destro del Sassuolo riesce a scendere, finta il tiro e piazza il tiro sul secondo palo, Sassuolo-Lecce 4-2.

80′ Nonostante la serata non al meglio di Boga, riesce lo stesso esterno a creare un gol bellissimo.

78′ Goooooooooooooooooooooool, Bogaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Boga di sinistro punta sul secondo palo segnando un bellissimo gol, Sassuolo-Lecce 3-2.

76′ Buona prova di Babacar in fase di rifinitura meno in fase di finalizzazione non riuscendo mai a tirare.

74′ Marlon prova il tiro da fuori, pallone parato facilmente da Gabriel.

72′ Con l’ingresso in campo di Falco e Mancosu la qualità del Lecce è notevolmente aumentata.

70′ Fuori Shakov e dentro Falco per il Lecce.

68′ Gooooooooooooooooooooool, Mancosuuuuuuuuuuuuuuu, Liverani prima del rigore fa entrare subito Mancosu che nonostante sia appena entrato non sbaglia e sigla il pari, Sassuolo-Lecce 2-2.

67′ Entra Mancosu per Petriccione nel Lecce.

66′ RIGORE anche per il Lecce, Marlon ferma Babacar sulla linea di rigore.

64′ Gooooooooooooooooooooooooool, Berardiiiiiiiiiiiiiiiiii, il giocatore calabrese spiazza Gabriel con un tiro forte, Sassuolo-Lecce 2-1.

62′ RIGORE per il Sassuolo per trattenuta di Paz su Ferrari.

60′ Punizione di Locatelli da posizione invitante che si spegne sul fondo.

58′ Fuori Kyriakopoulos e dentro Peluso per il Sassuolo.

56′ Bell’inserimento di Locatelli che arriva al cross basso, Caputo non ci crede e non arriva all’impatto.

54′ Partita che in questo secondo tempo per via del caldo non si è ancora accesa.

52′ Marlon scivola e commette fallo, giallo anche per lui.

50′ Ammonito Djuricic per fallo da dietro su Donati, era diffidato e quindi salta la sfida contro il Bologna.

48′ Fuori Traoré e dentro Djuricic per il Sassuolo.

46′ Inizia il secondo tempo!

20.20 Inizio totalmente a tinte neroverdi che passa in vantaggio con Caputo e sfiora il raddoppio con lo stesso, poi sale il Lecce di livello riuscendo a pareggiare con Lucioni.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Fine del primo tempo, Sassuolo-Lecce 1-1.

44′ Ci sarà un minuto di recupero.

42′ Buona forma fisica di Marlon, al rientro da titolare.

40′ Partita che viaggia su rapidi cambi di fronte, ma le difese reggono ancora.

38′ Sassuolo che riprende a spingere per cercare il vantaggio.

36′ Tiro di Berardi da fuori che però trova pronto Gabriel alla parata.

34′ Giallo per Petriccione su Berardi a centrocampo.

32′ Giallo per Caputo per fallo su Paz durante un lancio dalla difesa.

30′ Lecce che ora è stabilmente in partita, mentre il Sassuolo deve riprendere le misure.

28′ Bella partita di Barak che comanda il centrocampo e si fa sentire con i suoi inserimenti.

26′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Lucioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, primo tiro in porta per i salentini che pareggia con un corner di Calderoni che trova Lucioni pronto a mettere in rete sul secondo palo, Sassuolo-Lecce 1-1.

24′ Lecce che alza il baricentro con Lucioni che chiama i terzini ad alzarsi.

22′ Ammonito Babacar per un pestone su Locatelli.

20′ Lancio di Locatelli per Boga ma il pallone è troppo forte ed esce fuori.

18′ Rischia il giallo Farias per un fallo in ritardo su Ferrari.

16′ Grande riflesso di Gabriel che dopo due rapidi tocchi la palla arriva a Ferrari che prova a girare in porta ma il portiere del Lecce blocca tutto.

13′ Sassuolo che propone un gioco che si fonda sui repentini cambi di fascia, soprattutto verso il lato di Boga.

11′ Lecce che prova ad organizzare il gioco ma è ancora totalmente in balia del Sassuolo.

9′ Caputo serve Boga con un filtrante ma l’esterno neroverde non riesce ad arrivare al tiro.

7′ Brutto inizio di primo tempo del Lecce che non riesce ad attaccare la porta avversaria.

5′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Caputoooooooooooooooooooooo, subito alla prima occasione, da un lancio dal centrocampo per Caputo che controlla in mezzo ai due centrali e beffa Gabriel con un fantastico pallonetto, Sassuolo-Lecce 1-0.

3′ Possesso palla iniziale del Sassuolo, Lecce che preferisce aspettare il recupero del pallone dentro la propria area di rigore.

1′ Inizio della partita!

19.29 Entrano in campo i giocatori, tra poco si parte.

19.26 Il Lecce vincendo ha la possibilità di uscire dalla zona retrocessione.

19.23 Manca poco all’ingresso in campo delle due squadre, tra sette minuti si inizia!

19.20 E’ finito il derby tra Juve e Toro, i bianconeri allungano momentaneamente a +7 sulla Lazio impegnata stasera contro il Milan.

19.17 L’unico precedente tra Sassuolo e Lecce in Serie A rimane il 2-2 al Via del Mare della gara d’andata.

19.14 Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A in Emilia-Romagna, completano un pareggio e una sconfitta – proprio la più recente, 0-2 contro il Parma a gennaio.

19.11 Il Sassuolo sta godendo della sua miglior serie di imbattibilità contro squadre neopromosse in Serie A, frutto di tre vittorie e quattro pareggi.

19.08 Dall’inizio del 2019 il Sassuolo ha segnato almeno tre gol in 10 incontri casalinghi in Serie A, solo Atalanta e Lazio hanno fatto meglio nel periodo (segue la Juventus a nove).

19.05 Il Lecce ha subito una media di tre gol in tutte le ultime sei trasferte di Serie A, andando a segno solo in un’occasione nel parziale (nel 3-2 contro il Napoli a febbraio).

19.02

18.59 Tutti gli ultimi sei gol subiti in trasferta dal Lecce in Serie A sono arrivati nelle seconde frazioni di gioco.

18.56

18.53 Domenico Berardi ha già segnato sei gol interni in questa Serie A, solo una volta ha fatto meglio: nella stagione 2014/15 (10), l’attaccante del Sassuolo tuttavia, è andato a segno solo in due delle ultime otto gare di campionato al Mapei Stadium.

18.50 Otto dei 10 gol in questa Serie A di Boga sono arrivati in incontri casalinghi, compresa una doppietta nell’ultima gara del Sassuolo al Mapei Stadium, contro il Verona.

18.47 Diego Farias ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo nel 2013/14: l’attaccante del Lecce ha realizzato tre gol e servito due assist contro i neroverdi nella competizione.

18.44 L’attaccante del Lecce Khouma Babacar ha disputato 42 gare e segnato nove gol in Serie A con la maglia del Sassuolo tra il 2018 e il 2019.

18.41 Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Tachtsidis; Shakov; Farias, Babacar. All. Liverani

18.38 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Sassuolo-Lecce match della Serie A.

Orario, probabili formazioni e come vedere Sassuolo-Lecce

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassuolo-Lecce match della Serie A Tim 2019-20, il Sassuolo cerca la vittoria in casa mentre il Lecce deve vincere per lasciare la zona retrocessione.

De Zerbi dovrà rinunciare allo squalificato Rogerio a sinistra, squalifica non da poco. Al posto del terzino brasiliano giocherà il greco Kyriakopoulos, con Müldür a destra e in mezzo la coppia centrale composta da Chiriches e Gian Marco Ferrari, anche se non è escluso l’impiego di Marlon dal 1′. Ancora out Toljan, come del resto Magnani. In mediana spazio alla coppia Bourabia–Locatelli, con probabile riposo per Magnanelli, vista anche l’indisponibilità di Obiang. Sulla trequarti si rivedrà Berardi al posto di Traoré: accanto al giocatore calabrese dovrebbero essere confermati Djuricic e il fenomenale Boga. Caputo si riprenderà infine il posto da titolare come punta al posto del francese Defrel.

Liverani, dovrebbe far ritorno a livello tattico al 4-3-2-1 che ha dato alla squadra i migliori risultati in questo campionato. In difesa tornerà dall’inizio dopo la squalifica, capitan Lucioni, al cui fianco dovrebbe esserci Rossettini, con Donati e Calderoni esterni bassi e Gabriel fra i pali. Fuori invece Meccariello. A centrocampo Tachtsidis sarà il regista, con Petriccione e il solito Mancosu mezzali favoriti su Barak. Davanti Falco e Saponara potrebbero agire a sostegno del centravanti, ruolo per il quale Babacar è favorito su Farias. Ai box il solo Lapadula, che non tornerà a disposizione prima di fine luglio, mentre tornano in gruppo Dell’Orco, Deiola e Majer, comunque lontani dalla migliore condizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sassuolo-Lecce, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19:30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.