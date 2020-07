Calcio, Sassuolo-Lecce 4-2: gli emiliani segnano a raffica e lasciano in zona retrocessione i giallorossi

Quando giocano Sassuolo e Lecce i gol non mancano mai. È stato così anche oggi nel secondo anticipo del trentesimo turno della Serie A 2019-2020. I nero-verdi hanno vinto con il punteggio di 4-2 (sono andati a segno Caputo, Lucioni, Berardi, Mancosu, Boga e Muldur) sui salentini e raggiungono quota 40 punti in classifica, iniziando a vedere addirittura la zona europea distante appena 5 punti. Dall’altro fronte, invece, i pugliesi rimangono in terzultima posizione consci che dovranno lottare per la salvezza fino alla fine. Il Sassuolo bissa il brillante successo di Firenze, mentre il Lecce allunga la serie di sconfitta a quota 6.

I nero-verdi scendono in campo con il consueto 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, quindi Muldur, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa, Bourabia e Locatelli a schermo, quindi Boga, Traorè e Berardi a sostegno di Caputo. I salentini, invece, si schierano con il 4-3-2-1 con Gabriel in porta, Donati, Lucioni, Paz e Calderoni in difesa, Barak, Petriccione e Tachtsidis in mezzo al campo, quindi Babacar unica punta supportato da Shakhov e Farias.

LA PARTITA

Pronti, via ed il Sassuolo sblocca subito il punteggio. Dopo appena cinque giri di lancette, infatti, il bomber Caputo riceve palla da Locatelli in area, vede Gabriel leggermente fuori dai pali e lo supera con un pallonetto davvero pregevole. I ragazzi di mister De Zerbi continuano a spingere e cercano il raddoppio ma, con il passare dei minuti, i giallo-rossi crescono e si iscrivono alla partita. Alla mezzora arriva il pareggio. Ci pensa capitan Lucioni in sganciamento offensivo a siglare l’1-1 con una conclusione al volo dopo un preciso cross dalla destra di Calderoni. Il primo tempo si conclude all’insegna dell’equilibrio con entrambe le squadre che provano a costruirsi chance per il 2-1.

Ad inizio ripresa gli emiliani lasciano negli spogliatoi Traorè per Djuricic che si becca subito il cartellino giallo dopo 2 minuti di gioco. Era diffidato, salterà il derby contro il Bologna. Il Lecce prova a cambiare marcia, ma il match rimane sul filo dell’equilibrio, fino al minuto 61, quando l’arbitro Massa decreta un calcio di rigore ai nero-verdi per un atterramento di Paz su Ferrari nel cuore dell’area di rigore. Sul dischetto di presenta Berardi che incrocia e spiazza Gabriel. Nemmeno il tempo di esultare che i salentini tornano all’attacco. Babacar prova il dribbling al limite dell’area su Marlon che scivola e lo stende. Sulle prime Massa decreta la punizione, ma un “Silent check” decide che il fallo è avvenuto in area di rigore, per cui è di nuovo penalty. Si presenta sul pallone Mancosu (entrato per l’occasione) ed è 2-2.

La sfida si fa serrata, con rovesciamenti di fronte continui. Tra una occasione e l’altra il Sassuolo si riporta in avanti al minuto 78. Muldur prova a sfondare sulla destra, la palla dopo un rimpallo arriva al limite dell’area a Boga che, di sinistro, centra l’angolino basso di sinistra per il 3-2, laddove Gabriel non può arrivare. Undicesimo gol in stagione per l’ivoriano. A questo punto la squadra di mister Liverani molla e Muldur segna il 4-2 al minuto 83 dopo una ennesima discesa sulla destra. Il terzino turco si accentra, si libera di un rivale e mette la palla sul secondo palo. Game, set and match per la squadra di De Zerbi che vince con merito una gara non semplice.

Foto: Lapresse