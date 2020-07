Sassuolo-Lecce, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Dopo l’odierna giornata di riposo, la Serie A 2019-2020 sarà pronta a ripartire domani con la 30ma giornata della sua stagione 2019-2020, l’undicesima del girone di ritorno. Una delle sfide del sabato, quella che scatterà più precisamente alle 19.30 in quel del Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà quella che opporrà un pimpante Sassuolo – che arriva dalla brillante vittoria per 1-3 sul campo della Fiorentina – a un Lecce sempre più invischiato nella lotta retrocessione, ancor di più dopo il ko interno per 1-2 maturato per mano della Sampdoria.

Il match fra Sassuolo e Torino, valido per la 30ma giornata di Serie A, si terrà sabato 4 luglio alle ore 17.15 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto della corsa scudetto 2020. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LECCE

SABATO 4 LUGLIO

ore 19.30 Sassuolo-Lecce (diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport HD 251, diretta streaming su Sky Go e NowTv)

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Falco, Mancosu; Babacar. All. Liverani

