LIVE Sassuolo-Lecce, Serie A in DIRETTA: pugliesi costretti a fare risultato per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Sassuolo-Lecce

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassuolo-Lecce match della Serie A Tim 2019-20, il Sassuolo cerca la vittoria in casa mentre il Lecce deve vincere per lasciare la zona retrocessione.

De Zerbi dovrà rinunciare allo squalificato Rogerio a sinistra, squalifica non da poco. Al posto del terzino brasiliano giocherà il greco Kyriakopoulos, con Müldür a destra e in mezzo la coppia centrale composta da Chiriches e Gian Marco Ferrari, anche se non è escluso l’impiego di Marlon dal 1′. Ancora out Toljan, come del resto Magnani. In mediana spazio alla coppia Bourabia–Locatelli, con probabile riposo per Magnanelli, vista anche l’indisponibilità di Obiang. Sulla trequarti si rivedrà Berardi al posto di Traoré: accanto al giocatore calabrese dovrebbero essere confermati Djuricic e il fenomenale Boga. Caputo si riprenderà infine il posto da titolare come punta al posto del francese Defrel.

Liverani, dovrebbe far ritorno a livello tattico al 4-3-2-1 che ha dato alla squadra i migliori risultati in questo campionato. In difesa tornerà dall’inizio dopo la squalifica, capitan Lucioni, al cui fianco dovrebbe esserci Rossettini, con Donati e Calderoni esterni bassi e Gabriel fra i pali. Fuori invece Meccariello. A centrocampo Tachtsidis sarà il regista, con Petriccione e il solito Mancosu mezzali favoriti su Barak. Davanti Falco e Saponara potrebbero agire a sostegno del centravanti, ruolo per il quale Babacar è favorito su Farias. Ai box il solo Lapadula, che non tornerà a disposizione prima di fine luglio, mentre tornano in gruppo Dell’Orco, Deiola e Majer, comunque lontani dalla migliore condizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sassuolo-Lecce, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19:30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.