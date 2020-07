VIDEO Sassuolo-Lecce 4-2, Highlights, gol e sintesi: vittoria salvezza dei padroni di casa

Il Sassuolo ha sconfitto il Lecce per 4-2 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A. Gli emiliani si sono imposti nel finale e sono saliti al nono posto in classifica in attesa delle altre partite, conquistando matematicamente la salvezza. I pugliesi sono terzultimi a un punto di distacco dal Genoa, in piena lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5′ con una bella invenzione di Caputo, gli ospiti hanno pareggiato con Lucioni al 27′. Botta e risposta al cavallo dell’ora con i rigori di Berardi e Mancosu. Nel finale si sono scatenati i neroverdi con i sigilli di Boga e Muldur tra 77′ e 83′. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Sassuolo-Lecce 4-2.

Brilliant composure and a great finish by Jeremie Boga as he puts his team back in front! 😎

Sassuolo lead 3-2 against Lecce, and they’ve scored 3 goals for the 4th match in a row 🔥 pic.twitter.com/OiGFSbdXMe

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) July 4, 2020