LIVE Roma-Udinese 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: i friulani espugnano la capitale con le reti di Lasagna e Nestorovski

LA CRONACA DI ROMA-UDINESE

VIDEO ROMA-UDINESE 0-2: HIGHLIGHTS, GOL E SINTESI

LE PAGELLE



ROMA: Mirante 6; Bruno Peres 5,5 (Zappacosta 5,5), Fazio 5 (Roger 5,5), Smalling 5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Diawara 5,5 (Villar 5,5); Carles Perez 6,5, Perotti 4, Under 5,5 (Mkhitaryan 6); Kalinic 5 (Dzeko 6)

UDINESE: Musso 7; Becao 6,5, Ekong 6, Nuytinck 6; Stryger 6 (Samir s.v.), De Paul 7, Jajalo 6,5, Wallace 6 (Fofana 7), Zeegelaar 6,5 (ter Avest 6); Okaka 6 (Nestorovski 7), Lasagna 6,5 (Teodorczyk 5,5).

23.40 L’Udinese espugna l’Olimpico giocando un bel calcio dal primo all’ultimo minuto. La decidono le reti di Lasagna e Nestorovski, ambedue propiziate dagli assist di De Paul

96′ TRIPLICE FISCHIO!

95′ Annullato il 3-0 dell’Udinese, anche in questo caso per fuorigioco evidente.

93′ De Paul si crea un buon tiro da fuori, ma colpisce male e la manda in curva.

90′ Nestorovski tira da buona posizione, ma Smalling devia in angolo.

89′ Perez ci prova dal limite, ma tira in bocca a Musso.

88′ Giallo per Ibanez per un brutto fallo a metà-campo.

87′ Stavolta è De Paul a servire Fofana, il quale, però, spara alto.

85′ Altro grande contropiede friulano guidato da Fofana. L’ivoriano serve De Paul che stavolta fa l’egoista e tira dal limite dell’area spedendola di poco fuori.

83′ Tiro da fuori di Zappacosta, il pallone, dopo un paio di rimpalli, finisce tra le braccia di Musso.

80′ Roma ormai a un passo del baratro. Restano dieci minuti più recupero per rimontare due goal con un uomo in meno.

78′ 0-2 UDINESE! Bellissimo contropiede dei bianconeri, Fofana imbecca De Paul con un bel lancio, l’argentino entra in area e serve Nestorovski che insacca alle spalle di Mirante

76′ Bella occasione per Nestorovski, ma la difesa giallorossa devia in corner.

75′ Grande occasione per De Paul, l’argentino, però, stoppa male, si allunga troppo la palla e Mirante riesce a sfilargliela dai piedi.

73′ Smalling colpisce di testa su calcio d’angolo, ma la sua conclusione finisce fuori.

71′ E’ il momento di Ibanez che sostituisce Fazio e, soprattutto, di Dzeko che sostituisce un impalpabile Kalinic.

70′ Goal annullato a Teodorczyk per fuorigioco evidente.

68′ Giallo a Villar che perde una brutta palla a centrocampo e ferma De Paul con la forza, il quale avrebbe, altrimenti, avrebbe avuto una prateria davanti.

65′ Cambi per l’Udinese: dentro ter Avest, fuori Zeegelaar. Dentro Nestorovski, fuori Okaka.

60′ Doppio cambio per la Roma: dentro Zappacostra per Peres e Villar per Diawara.

58′ Palla al bacio di De Paul per Okaka che da pochi passi, però, tira malissimo e la spedisce fuori.

57′ Altra occasione per Perez, ma la difesa dell’Udinese dice no.

56′ Per l’Udinese fuori Wallace e dentro Fofana.

54′ Carles Perez ci prova da fuori, ma Musso dice nuovamente di no.

48′ Grandissima occasione per Perez, ma Musso respinge il tiro un po’ troppo centrale del giocatore della Roma. Il giocatore dei giallorossi ha prova a fare un tunnel al portiere dell’Udinese, ma questi ha mostrato di avere riflessi prontissimi.

47′ E’ di De Paul la prima conclusione del secondo tempo. Palla a lato.

22.48 SI RIPARTE.

46′ FINE PRIMO TEMPO.

43′ Negli ultimi minuti la partita sta offrendo meno spunti.

37′ De Paul, con una grande giocata, ferma un contropiede pericoloso della Roma.

35′ La Roma ora sta salendo di colpi. Musso deve inventarsi una grande parata su un tiro da fuori di Under.

33′ Tiro di Cristante da trenta metri, la palla viene deviata e si stampa sulla traversa.

29′ Bruttissimo fallo di Perotti su Becao. Rosso diretto per il giocatore della Roma.

28′ Rasoiata da fuori di Perez e palla che fa la barba al palo.

25′ La Roma fraseggia a centrocampo, ma, al momento, fatica a fare breccia tra i difensori dell’Udinese.

22′ Altra bella occasione per l’Udinese! Lasagna tira da buonissima posizione, ma Mirante dice no.

20′ Kolarov mette in mezzo un pallone insidioso su punizione, ma Zeegelar devia in angolo.

18′ Ricordiamo, inoltre, che una vittoria oggi permetterebbe all’Udinese di raddoppiare il suo vantaggio sulla terzultima in classifica. In ottica salvezza sarebbe un grandissimo colpo.

15′ L’Udinese sta dando più di qualche noia ai capitolini sulle fasce. Ora, però, la Roma prova a reagire e guadagna un corner.

12′ UDINESE IN VANTAGGIO! Fantastica azione sull’asse Lasagna-De Paul. L’attaccante dell’Udinese accelera sulla fascia e crossa per l’argentino, il quale, di prima, la ripassa al compagno che insacca in rete.

10′ Nulla di fatto per i giallorossi, i friulani ripartono e si riguadagnano a loro volta un corner.

8′ La Roma prova a salire di colpi e guadagna un angolo.

5′ Ancora Udinese che mette in difficoltà la Roma. Cross di De Paul deviato in angolo dalla difesa giallorossa.

3′ Risponde la Roma. Grande occasione per Kalinic che davanti al portiere tira alto. Ad ogni modo, il giocatore del sodalizio capitolino era in fuorigioco.

2′ Nulla di fatto sull’angolo, ma l’Udinese continua ad attaccare. Incursione in area di De Paul, ma il suo cross basso viene respinto dalla difesa.

1′ Udinese subito pericolosa. Cross basso a centro area, molto insidioso, per Okaka, che però viene anticipato. Angolo per i friulani.

21.47 PARTITI!

21.40 Cinque minuti al fischio d’inizio.

21.25 L’Atalanta vince sul campo del Napoli e si porta a +12 sulla Roma. Un passo falso oggi, per i capitolini, comprometterebbe le poche chance rimaste di agguantare la qualificazione in Champions.

21.15 Buonasera a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Roma-Udinese. Il match inizierà alle 21.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Perotti, Under; Kalinic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, De Paul, Jajalo, Wallace, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.

Probabili formazioni Roma-Udinese

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Roma-Udinese. Il sodalizio capitolino, in seguito alla brutta debacle di San Siro contro il Milan, cerca a tutti i costi un successo che gli permetterebbe di coltivare ancora qualche piccola speranza di raggiungere la Champions League. Dopo la sconfitta patita nello scorso turno, infatti, i giallorossi sono finiti a -9 dal quarto posto occupato dall’Atalanta, un altro passo falso rischierebbe, dunque, d’essere fatale per loro.

La Roma, oltretutto, con una vittoria rispedirebbe indietro il Milan, dopo che questi ha pareggiato con la Spal, squadra che, insieme al Napoli, insidia il quinto posto dei capitolini. Dato il successo degli azzurri in Coppa Italia, peraltro, giallorossi e rossoneri si giocheranno l’altro slot che consente la qualificazione diretta, senza passare per i preliminari, all’Europa League. Senza dimenticare, inoltre, che alla porta ci sono anche squadre in gran forma come l’Hellas Verona pronte ad approfittare dei passi falsi delle big per inserirsi nella lotta per l’accesso alla seconda competizione continentale.

L’Udinese, dal canto suo, con una vittoria allungherebbe sulla zona retrocessione, che al momento dista appena tre punti, e potrebbe respirare un po’. I bianconeri, nello scorso turno, hanno perso contro l’Atalanta, ma, allo stesso tempo, hanno giocato un ottimo calcio e messo in grossa difficoltà un sodalizio, sulla carta, nettamente superiore a loro.

