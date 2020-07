Highlights Roma-Udinese 0-2: video, gol e sintesi. Friulani corsari con Lasagna e Nestorovski

Vittoria pesantissima per l’Udinese in quel dello Stadio Olimpico di Roma nella 29a giornata di Serie A 2019-2020. Uno 0-2, quello dei friulani, che li rilancia nella corsa per la salvezza, dato che si allontanano dalla zona calda al momento partente dal Lecce (25 punti). A mettere le cose per il verso giusto, in chiave bianconera, ci pensa Lasagna dopo 12 minuti, mentre a chiudere i conti è Nestorovski al 78′. Serata da dimenticare per la Roma, che tra le altre note negative deve incassare l’espulsione di Perotti.

I giallorossi, la prossima settimana, sono attesi dalla sfida al Napoli in trasferta per non rischiare di farsi risucchiare nella battaglia totale per l’Europa League. L’Udinese, invece, riceverà in casa il Genoa.

HIGHLIGHTS ROMA-UDINESE 0-2

GOL 0-1 LASAGNA

Gol de Udinese

Lasagna ⚽pic.twitter.com/SnmbfbBgNV — Futbol 12 (@mexeuro10) July 2, 2020

GOL 0-2 NESTOROVSKI

Segundo Gol de Udinese

Nestorovski ⚽pic.twitter.com/u5uhgmmVqD — Futbol 12 (@mexeuro10) July 2, 2020

Foto: LaPresse