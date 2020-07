Roma-Udinese in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma Sky

In seguito alla sconfitta patita per mano del Milan, la Roma cerca il pronto riscatto stasera, alle ore 21.45, contro un Udinese che domenica ha saputo dare noie all’Atalanta, ma, alla fine, non ha portato a casa nemmeno un punto. La sconfitta dei friulani contro i bergamaschi, peraltro, ha danneggiato anche la Roma, dato che ora la Dea ha praticamente blindato il quarto posto, visto che può contare su nove punti di vantaggio sui capitolini quinti.

L’Udinese, oltretutto, al momento ha appena tre punti di vantaggio sul Lecce terzultimo, ma un improbabile risultato positivo all’Olimpico di Roma permetterebbe loro di allungare sugli altri sodalizi che, al momento, si trovano sulle sabbie mobili, poiché i friulani hanno una partita in meno.



Il match verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport sui canali 202, 249 e 252. Inoltre, sarà anche possibile seguirlo in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro dandovi così modo di non perdervi nemmeno un’azione.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-UDINESE

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

IL PROGRAMMA DI ROMA-UDINESE



Orario: 21.45

Diretta TV: Sky Sport (canali 202, 249 e 252)

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

