Calcio: Roma nervosa, Udinese vittoriosa di forza in trasferta con Lasagna e Nestorovski nella 29a giornata di Serie A 2020

Successo decisamente contro pronostico dell’Udinese, che espugna lo Stadio Olimpico di Roma sconfiggendo la formazione giallorossa per 0-2. Un match che i friulani interpretano bene colpendo all’inizio (12′) con Lasagna e alla fine (78′) con Nestorovski, mentre per la squadra di casa nulla gira per il verso giusto, con annessa l’espulsione di Perotti alla mezz’ora.

L’Udinese parte subito forte, con Larsen che cerca Okaka, il quale però è anticipato da Smalling. La Roma, che non ha Dzeko dall’inizio in quest’occasione, cerca però di disimpegnarsi subito, con diverse occasioni interessanti. Dopo 12 minuti, però, è Lasagna che trafigge Mirante, saltando Fazio a sinistra e poi ritrovandosi il pallone tra i piedi dopo un tiro non perfetto di De Paul. I giallorossi restano sorpresi, e i bianconeri vanno vicini allo 0-2 con una combinazione De Paul-Larsen-Lasagna; è bravo Mirante a deviare. Al 29′ Perotti molla un pestone non indifferente a Becao: espulso, come non gli accadeva dai tempi del Genoa. Le cose si fanno interessanti tra il 34′ e il 36′, con Cristante che tira sulla parte alta della traversa (con deviazione), Under che si vede negare da Musso la gioia del gol e De Paul che si vede rimontare da Kolarov, pronto a rimediare a una distrazione di Bruno Peres.

La ripresa si apre con Mkhitaryan per Under nella Roma e Teodorczyk per Lasagna nell’Udinese. Mentre Perez cerca il pari trovando invece solo le mani di Musso al 50′, la partita finisce più che altro preda di un continuo di cambi, interrotti da un gol che non è di Teodorczyk per fuorigioco dopo aver ricevuto da Nestorovski al 71′. Smalling, tre minuti dopo, sfiora il pari di testa su angolo, ma è Nestorovski a dare la mazzata decisiva ai padroni di casa con De Paul che lo serve con un cross basso troppo invitante per non essere trasformato. I minuti di recupero sono cinque, c’è un altro gol di Teodorczyk non convalidato ancora per fuorigioco prima della conclusione dell’incontro.

ROMA-UDINESE 0-2 (0-1)

GOL: 12′ Lasagna, 78′ Nestorovski

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (dal 63′ Zappacosta), Fazio (dal 73′ Ibanez), Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (dal 63′ Villar); Carles Perez, Perotti, Under (dal 46′ Mkhitaryan); Kalinic (dal 73′ Dzeko). All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger (dall’81’ Samir), De Paul, Jajalo, Wallace (dal 57′ Seko Fofana), Zeegelaar (dal 65′ ter Avest); Okaka (dal 65′ Nestorovski), Lasagna (dal 46′ Teodorczyk). All. Gotti

Foto: LaPresse