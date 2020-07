LIVE Atalanta-Napoli, Serie A calcio in DIRETTA: sfida che promette spettacolo

caCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Atalanta-Napoli: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni–Highlights Napoli-SPAL 3-1: video e gol. Mertens e Callejon lanciano i partenopei–Calcio, Atalanta e Bologna corsare in Serie A 2020. Vince il Napoli, pari tra Sassuolo e Verona

Loading...

Loading...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Atalanta-Napoli, sfida valevole per il ventinovesimo turno di Serie A 2019-2020. Dopo il contestato 2-2 del San Paolo, si tornano a sfidare due tra le compagini più spettacolari degli ultimi anni: il bilancio degli ultimi 5 anni infatti le vede in perfetta parità sul 2-2. L’anno scorso i partenopei riuscirono a espugnare lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia.

L’Atalanta giunge a questa partita al quarto posto a -7 dall’Inter che ha vinto ieri per 6-0 contro il Brescia del promesso sposo Sandro Tonali. La Dea vuole l’accesso alla Champions League per il secondo anno di fila e vuole festeggiare al meglio la 400esima panchina in massima serie per Gian Piero Gasperini. 80 gol segnati per il miglior attacco del campionato, con l’esatta metà segnata in casa, da dove ha ripreso a martellare dopo la ripresa: 4-1 al Sassuolo e poi 3-2 a Lazio e Udinese per continuare a sognare.

Dall’altra parte il Napoli vittorioso in Coppa Italia contro la Juventus. Ovviamente il sesto trofeo della coppa nazionale non deve placare gli azzurri, ancora in piena lotta Europa: le cinque vittorie di fila in campionato tra prima della ripresa e post lockdown ha permesso al Napoli di provare a credere nel sogno Champions League. L’ultimo posto disponibile è occupato proprio dalla Dea, distante 12 punti: i partenopei sono al sesto posto a -3 dalla Roma per mettere al sicuro la qualificazione tramite il campionato, già acquisita comunque in Coppa Italia.

Il fischio d’inizio in Bundesliga del match tra Fiorentina e Brescia è fissato per le ore 19.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE minuto per minuto di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Andrea Bressanutti/LaPresse