LIVE Milan-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: il Diavolo prova lo sgambetto ai campioni d’Italia

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si gioca una delle grandi classiche del campionato italiano in un Meazza deserto e ancora una volta la sfida tra rossoneri e bianconeri potrebbe rivelarsi decisiva per due volate. Da una parte c’è la Juventus che, dopo il flop di Coppa Italia, non ha lasciato neppure le briciole ai rivali dalla ripresa del campionato e, dopo il trionfo nel derby, oggi potrebbe mettere il sigillo allo scudetto, dall’altra c’è il Milan, a caccia di un posto in Europa League, reduce dalla prova forse più convincente dell’intero torneo che ha permesso alla squadra di Pioli di espugnare con un secco 3-0 lo stadio Olimpico.

I rossoneri potrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in difesa Conti e Theo Hernandez esterni, Kjaer e Romagnoli centrali, a centrocampo Bennacer e Kessiè centrali, più avanti Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. I bianconeri dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Szczesny che torna tra i pali, in difesa Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne, Bonucci e Rugani centrali. A centrocampo Bentancur al centro con Rabiot e Matuidi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà nella cornice dello stadio Meazza di Milano, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 21.45, buon divertimento!

