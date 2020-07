Calcio, il Milan rimonta da 0-2 e batte la Juventus per 4-2 nella 31ma giornata della Serie A 2020

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 31ma giornata. Il match delle ore 21.45 era quello tra Milan e Juventus, che si è concluso con la vittoria in rimonta dei padroni di casa col punteggio di 4-2. Vantaggio ospite al 47′ con Rabiot, raddoppio di Cristiano Ronaldo al 53′, poi accorcia su rigore Ibrahimovic al 62′, pareggia Kessie al 66′ e sigla il 3-2 Leao al 68′. Rebic chiude i conti col 4-2 al minuto 80. La Juventus resta a +7 sulla Lazio, mentre il Milan scavalca Roma e Napoli e sale al quinto posto.

Primo tempo soporifero in cui le uniche annotazioni riguardano i gialli rimediati da Paqueta e Bennacer ed il gol annullato ad Ibrahimovic per fuorigioco nel recupero. La partita si infiamma nella ripresa: al 47′ Rabiot, dopo un bell’assolo, dal limite mette la palla nel sette, al 53′ Cristiano Ronaldo approfitta dello scontro tra due difensori e batte, a tu per tu col portiere avversario, Donnarumma per lo 0-2.

Sembra finita, ma la partita gira improvvisamente al 61′: l’arbitro, richiamato dai collaboratori, va al VAR e decreta il rigore per il Milan, che Ibrahimovic trasforma. Milan che ci crede, Juventus in bambola: al 66′ pareggia Kessie assistito in maniera ottimale da Ibrahimovic, poi al 68′ Leao firma il 3-2 dopo una bella azione. Non è finita: al minuto 80 Rebic chiude la partita dopo essere stato pescato perfettamente da Bonaventura. Finisce 4-2.

Foto: LaPresse