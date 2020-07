LIVE Pagelle Milan-Juventus, voti Serie A in DIRETTA

La Juventus farà visita al Milan, una sfida determinante per lo scudetto e per la qualificazione in Europa League. Entrambe le squadre hanno necessità di fare punti per cercare di raggiungere i propri obiettivi. I bianconeri dovranno fare a meno di Dybala mentre i rossoneri avranno nuovamente a disposizione dal 1′ minuto Ibrahimovic.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-JUVENTUS DALLE ORE 21.45 (7 LUGLIO)

Loading...

Loading...

PAGELLE MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN

Donnarumma

Conti

Kjaer

Romagnoli

Hernandez

Kessie

Bennacer

Saelemaekers

Paquetà

Rebic

Ibrahimovic

JUVENTUS

Szczesny

Cuadrado

Rugani

Bonucci

Danilo

Bentancur

Pjanic

Rabiot

Bernardeschi

Higuain

Ronaldo

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse