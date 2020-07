Milan-Juventus in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Oggi martedì 7 luglio (ore 21.45) si gioca Milan-Juventus, match valido per la 31ma giornata della Serie A 2020. Allo Stadio San Siro andrà in scena una grande classica del calcio italiano, si tratta di un confronto assolutamento imperdibile e di cruciale importanza per la classifica del campionato. I Campioni d’Italia si presentano nel capoluogo meneghino forti di un vantaggio di sette punti sulla Lazio, gli uomini di Maurizio Sarri sono lanciatissimi verso lo scudetto ma non possono permettersi di sbagliare proprio adesso perché un eventuale passo falso potrebbe rimettere in gioco i capitolini (impegnati alle ore 19.30 contro il Lecce). I rossoneri, invece, sono settimi e sono in piena lotta per un posto nella prossima Europa League.

La Juventus è reduce dalla netta vittoria per 4-1 nel derby col Torino, il Milan ha invece sconfitto proprio la Lazio con un roboante 3-0 all’Olimpico di Roma. Si affrontano due squadre che sembrano essere in ottima forma dopo la sosta per la pandemia, hanno ripreso a giocare a buoni ritmi e sulla carta dovrebbe andare in scena una partita spettacolare. I bianconeri punteranno come sempre sulla classe di Cristiano Ronaldo per provare a fare la differenza mentre i rossoneri sperano di poter continuare a contare sul rinato Zlatan Ibrahimovic, grande ex dell’incontro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Milan-Juventus, match valido per la 31ma giornata della Serie A 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1, in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILAN-JUVENTUS, QUANDO SI GIOCA? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 7 LUGLIO:

21.45 Milan-Juventus

COME VEDERE MILAN-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky).

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

