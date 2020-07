Calcio, Serie A 2020: prosegue la corsa al titolo! Big match Milan-Juventus, Lazio di scena a Lecce

La Serie A 2019-2020 prosegue senza sosta verso il traguardo finale: oggi è già tempo di inaugurare la trentunesima giornata, che comincerà con un focus sulla corsa scudetto. Tra sabato e domenica la Juventus ha accelerato e ha guadagnato punti pesanti approfittando degli scivoloni di Lazio e Inter: adesso la distanza con i biancocelesti è di sette lunghezze, mentre la banda di Antonio Conte, sprofondata a -11, sembra ormai tagliata fuori dalla lotta per il titolo. La serata odierna, che vedrà in campo Lecce-Lazio e Milan-Juventus, dirà tanto sul futuro di questo duello.

Andiamo in ordine temporale e partiamo da Lecce-Lazio, di scena al “Via del Mare” a partire dalle ore 19.30. I capitolini sono chiamati a reagire immediatamente al brutto ko di sabato scorso contro il Milan (0-3), che ha allontanato non poco il sogno tricolore. Gli Aquilotti non possono più permettersi altri passi falsi e arriveranno in Salento con l’obiettivo di incamerare i tre punti e di mettere pressione alla Juventus, attesa in serata dalla complicata sfida di San Siro proprio contro il Milan. Simone Inzaghi potrà riabbracciare Ciro Immobile e Felipe Caicedo, rientrati dopo la squalifica di un turno, ma in attacco dovrà fare a meno di Joachin Correa, che sarà costretto ai box per 15-20 giorni a causa di una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Momento decisamente negativo per il Lecce, reduce da sei sconfitte consecutive: il team allenato da Fabio Liverani è fermo a 25 punti e occupa il terzultimo posto a -2 dalla salvezza.

La grande attesa è però per la seconda partita di giornata, Milan-Juventus, in programma a “San Siro” alle ore 21.45. I campioni d’Italia in carica stanno attraversando un ottimo momento di forma, certificato dalle quattro vittorie consecutive seguite alla finale di Coppa Italia persa contro il Napoli: sebbene le avversarie affrontate non fossero tra le più temibili del campionato, la squadra di Maurizio Sarri ha finalmente mostrato un gioco più continuo e più arioso, capace di innescare la coppia d’oro Dybala-Cristiano Ronaldo, entrambi sempre a segno negli ultimi quattro match. Il test con il Milan sarà sicuramente più probante, anche perché ai bianconeri mancheranno due elementi importanti come De Ligt e lo stesso Dybala, che presumibilmente saranno sostituiti da Rugani e Higuain. Il Diavolo proviene dalla convincente vittoria per 0-3 in casa della Lazio e vuole stabilizzare la propria posizione in zona Europa League: l’obiettivo per la compagine allenata da Stefano Pioli è quello di arrivare almeno sesta per evitare i fastidiosi preliminari.

Foto: LaPresse