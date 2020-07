LIVE Milan-Juventus 4-2, Serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri non si fermano più, rimonta da favola con la capolista! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.53: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di campionato e buona notte

23.49: Le pagelle di Milan-Juventus:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Conti 6 (82′ Calabria n.g.), Kjaer 6, Romagnoli 5.5, Hernandez 6.5; Kessié 6.5, Bennacer 6.5; Saelemaekers 6 (60′ Leao 6.5), Rebic 7 (82′ Krunic n.g.), Paquetà 5.5 (46′ Calhanoglu 6); Ibrahimovic 7 (68′ Bonaventura 6.5). All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Sczesny 5.5; Cuadrado 6.5 (78′ Alex Sandro 4.5), Rugani 5, Bonucci 5, Danilo 5.5; Bentancur 6.5 (94′ Muratore n.g.), Pjanic 6 (69′ Ramsey 5.5), Rabiot 6.5 (69′ Matuidi 6); Bernardeschi 6, Higuain 5 (69′ Douglas Costa 6), Cristiano Ronaldo 6.5. All. Sarri

23.47: La Juve perde un’occasione grande per cucirsi lo scudetto sulla maglia. Se avesse vinto sarebbe andato sul +10 sulla Lazio e ora i punti di vantaggio restano 7 ma domenica c’è l’Atalanta e manca ancora lo scontro diretto all’appello

23.44: Un secondo tempo al limite della follia, dopo una prima parte di gara equilibrata e tiratissima. Il capolavoro di Rabiot e il gol di Ronaldo hanno illuso la Juventus ma il rigore di Ibrahimovic ha cambiato l’inerzia della gara. Due gol nel giro di due minuti, prima Kessiè, poi Leao e infine Rebic a chiudere il discorso

96′ E’ FINITA! Rimonta clamorosa del Milan che infligge la prima sconfitta in campionato del post-Covid alla Juventus che crolla a San Siro: 4-2 per i rossoneri che si avvicinano all’obiettivo Europa League

95′ Gol annullato a Ronaldo per un netto fuorigioco

94′ Dentro Muratore, fuori Bentancur

90′ Punizione di Calhanoglu da 30 metri, Szczeszny devia in corner

89′ 6′ di recupero

87′ Ci prova Bentancur da fuori area ma il suo destro finisce alto di poco

86′ Tiro dalla distanza di Alex Sandro alto di poco

82′ Fuori Conti, dentro Calabria, esce Rebic dentro Krunic

80′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL MILAAAAAAAAAAAN!!! Errore clamoroso della difesa bianconera, passaggio in orizzontale di Alex Sandro sbagliato al limite dell’area, servito Bonaventura che tocca per Rebic il quale gira in rete

78′ Cross da sinistra di Ronaldo, respinge a pugni chiusi Donnarumma

78′ Sul corner testa di Rugani e miracolo di Donnarumma che respinge in tuffo

77′ Dentro Alex Sandro, fuori Cuadrado

75′ Occasione Milan! Contropiede di Rebic, innescato da Calhanoglu, diagonale del croato, respinta da Szczesny, Leao e Bonaventura non riescono a calciare

73′ Giallo per Conti, punizione per la Juve dalla tre quarti sinistra

71′ Cooling break

69′ Nella Juve fuori Higuain, Rabiot, Pjanic, entrano Ramsey, Matuidi e Douglas Costa

68′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL MILAAAAAAAAAAAAAAAANNN!!! Incredibile!!! Partita ribaltata in 7 minuti. Leao, appena entrato al posto di Ibra, entra in area sul versante sinistro e riesce a battere Szczeszny sul primo palo con l’aiuto della deviazione di Rugani

66′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL MILAAAAAAAAAAAAANNN!!! La Juve si addormenta e permette il pareggio dei rossoneri, scambio Kessiè-Ibra al limite, Kessiè entra in area palla al piede conclude con deviazione di Danilo che inganna Szczeszny!!!

62′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL MILAAAAAAAAAAAAN!!1 Ibrahimovic calcia sulla sinistra dagli undici metri e spiazza Szczeszny

61′ Rigore per il Milan! Giallo per Bonucci, annullato il giallo a Rebic

61′ Var. Forse Rebic aveva toccato di petto e Bonucci col braccio in area

60′ Dentro per Leao, fuori Saelemaeker

59′ Giallo per Rebic per fallo di mano

57′ Il Milan prova a scuotersi dopo il colpo da ko. Caslcia Calhanoglu dal limite ma la difesa bianconera smorza per la parata di Szczeszny

53′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL JUVEEEEEEEEEEEEE!!! Cristiano Ronaldo! Lancio lungo di Cuadrado, difesa rossonera ferma, il portoghese entra solo in area e batte Donnarumma

47′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL JUVEEEEEEEEEEEEEEEEE!!1 Gol fantastico, capolavoro di Rabiot che conquista palla a centrocampo e, arrivato al limite dell’area, lascia partire un missile che si insacca nell’angolo alto a sinistra di Donnarumma

46′ Fuori Paquetà, dentro Calhanoglu nel Milan. Squadre che stanno rientrando in campo

47′ Gol annullato a Ibrahimovic in fuorigioco

47′ Cristiano Ronaldo innesca la Juve, tocco centrale per Bernardeschi, tocco per Higuain che conclude centralmente

45′ 2′ di recupero

40′ Fallo di Saelemaekers su Ronaldo, punizione dalla tre quarti sinistra per la Juve

38′ L’azione più bella dell’incontro per la Juve che libera Danilo per la conclusione dal limite dell’area leggermente spostato sulla sinistra, Kjaer devia in corner

36′ Giallo per Bennacer

33′ Punizione di Pjanic, spizzica Ronaldo, Bonucci conclude alto da centro area

31′ Fallo di Paquetà su Bentancur sul versante destro. Giallo per il brasiliano, punizione pericolosa per la Juve

27′ Cooling break

25′ Ancora Ibra! Bella azione in velocità dei rossoneri, palla per Hernandez, cross rasoterra e sinistro dello svedese, para a terra Szczeszny

23′ La Juve perde palla sulla propria tre quarti, Ibra servito in area, dribbling e tiro debole, Snceszny para

20′ Ronaldo infuriato per la mancata concessione di un corner

14′ Alza il ritmo la Juve. Rabiot si libera bene al limite dell’area, conclusione alta

13′ Occasione Juve! Bernardeschi dal centro serve Ronaldo sulla sinistra, sterzata del portoghese e conclusione di sinistro a girare che finisce di poco fuori con una deviazione. Corner

12′ Lancio di Pjanic per Bernardeschi lungo, presa facile per Donnarumma

10′ Punizione tagliata dal versante destro di Bernardeschi, Bonucci sfiora solo di testa, palla fuori

8′ Azione prolungata del Milan, Paqueta serve Saelemaekers che si liber al limite ma lascia partire un tiro debole, facile preda di Szczesny

7′ Fase di studio prolungata. Le due squadre non affondano i colpi. Grande pressing alto di entrambe le squadre

4′ Corner per il Milan

3′ Lungo il servizio di Rebic per Theo Hernandez spostato sulla sinistra

2′ Juve aggressiva e intraprendente in questi primi minuti

1′ Iniziata la gara, possesso Juventus

21.48: Tutto pronto per l’inizio del match

21.46: Squadre schierate in campo, un po’ di ritardo ma Morricone merita il grande ricordo riservato da San Siro, quasi deserto ma in questo momento inondato dalle note del Maestro

21.44: Momento toccante

21.41: Le note di Ennio Morricone, scomparso ieri, ad accompagnare l’ingresso in campo delle due squadre

21.38: Grande attesa per la sfida tra due degli attaccanti più forti dell’ultimo ventennio: Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo

21.34: Il Lecce ha battuto la Lazio 2-1 e per la Juventus l’occasione di questa sera di prendere ulteriore vantaggio sulle inseguitrici è ghiottissima

21.30: La Juventus è imbattuta nelle ultime 12 partite contro il Milan

21.27:

21.25:

21.22: Sono 84 le sfide in casa del Milan, con la Juventus in trasferta: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 33 pareggi e 23 successi esterni.

21.19: Il Milan è a soli due punti dalla coppia Napoli e Roma che occupa la quinta posizione ed ha 4 lunghezze di vantaggio sul Verona ottavo in classifica. Per i rossoneri questa è una settimana decisiva perchè, dopo la trasferta sul campo della Lazio e la sfida alla capolista Juventus, andranno domenica a far visita al Napoli

21.16: Il risultato che sta maturando al Via del Mare di Lecce con i pugliesi avanti 2-1 sulla Lazio, di fatto consegna alla Juventus un vero e proprio match ball. I bianconeri, in caso di successo, potrebbero andare a +10 sulla più immediata inseguitrice e mettersi in tasca lo scudetto con sette turni di anticipo

21.12: Sarri, invece, rispetto al derby di Torino ritrova Szczesny tra i pali, schiera Rugani in difesa al posto dello squalificato De Ligt e Higuain al posto dello squalificato Dybala

21.08: Rispetto alla trasferta di Roma Pioli schiera dal primo minuto Conti in difesa, Paquetà a centrocampo al posto dell’acciaccato Calhanoglu e Rebic a fianco di Ibrahimovic in attacco

21.05: Si affrontano le due squadre che hanno subito meno reti nel 2020: 9 la Juventus e 13 il Milan

20.42: Ecco le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Paquetà; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Sczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

20.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida della 31ma giornata tra Milan e Juventus

Le probabili formazioni – La presentazione del match

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si gioca una delle grandi classiche del campionato italiano in un Meazza deserto e ancora una volta la sfida tra rossoneri e bianconeri potrebbe rivelarsi decisiva per due volate. Da una parte c’è la Juventus che, dopo il flop di Coppa Italia, non ha lasciato neppure le briciole ai rivali dalla ripresa del campionato e, dopo il trionfo nel derby, oggi potrebbe mettere il sigillo allo scudetto, dall’altra c’è il Milan, a caccia di un posto in Europa League, reduce dalla prova forse più convincente dell’intero torneo che ha permesso alla squadra di Pioli di espugnare con un secco 3-0 lo stadio Olimpico.

I rossoneri potrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in difesa Conti e Theo Hernandez esterni, Kjaer e Romagnoli centrali, a centrocampo Bennacer e Kessiè centrali, più avanti Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. I bianconeri dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Szczesny che torna tra i pali, in difesa Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne, Bonucci e Rugani centrali. A centrocampo Bentancur al centro con Rabiot e Matuidi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà nella cornice dello stadio Meazza di Milano, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 21.45, buon divertimento!

Foto Claudio Benedetto LPS