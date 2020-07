LIVE Juventus-Torino 4-1, Serie A in DIRETTA: highlights e pagelle. I bianconeri vincono e volano a +7 sulla Lazio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI JUVENTUS-TORINO 4-1

VIDEO JUVENTUS-TORINO 4-1: HIGHLIGHTS, GOL E SINTESI

PAGELLE JUVENTUS-TORINO 4-1

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

19:18 LE PAGELLE DEL TORINO: Sirigu 6; Izzo 6, Lyanco 4.5, Bremer 6 (dal 84’ Djidji 5); De Silvestri 6 (dal 80’ Edera s.v.), Meité 5, Lukic 5, Ola Aina 5 (dal 84’ Ansaldi s.v.); Verdi 6 (dal 68’ Millico 5), Belotti 6.5, Berenguer 5.5. All. Longo 5.

19:16 LE PAGELLE DELLA JUVENTUS: Buffon 6; Cuadrado 7, De Ligt 6, Bonucci 6, Danilo 6; Bentancur 6.5, Pjanic 6 (dal 49’ Matuidi 5.5), Rabiot 5.5; Bernardeschi 5 (dal 55’ Douglas Costa 6), Dybala 7 (dal 80’ Higuain s.v.), Ronaldo 7. All. Sarri 7.

94′ FINITA! Juventus batte Torino 4-1.

92′ Ultimi frangenti di ordinaria amministrazione per la Juventus che si appresta a volare a +7 sulla Lazio.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ SIRIGU! Miracolo del portiere sardo che da pochissimi metri evita a Douglas Costa la gioia personale.

87′ GOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Numero di Douglas Costa che crossa al centro, intervento totalmente scoordinato di Djidji che insacca il pallone nella propria porta, 4-1 per i bianconeri.

84′ Doppio cambio negli ospiti: Ansaldi e Djidji prendono il posto di Ola Aina e Bremer.

82′ Sinistro dell’appena entrato Edera, Buffon blocca a terra.

81′ Sostituzione anche per il Torino: dentro Edera, fuori De Silvestri.

80′ Ultimo cambio per i padroni di casa: Higuain per Dybala.

78′ Giropalla docile della Juve che gestisce gli ultimi minuti di partita.

75′ Ricomincia la partita, 15 minuti per le speranze del Torino.

73′ L’arbitro concede il cooling break ai giocatori.

72′ Contatto tra Cuadrado e Belotti in area, attaccante granata ancora a terra.

70′ Ammonito Dybala per simulazione.

68′ Primo cambio nel Torino: Millico sostituisce Verdi.

67′ SIRIGU! Gran parata del portiere granata che resta in piedi e respinge una conclusione ravvicinata di Dybala.

66′ DE SILVESTRI! Colpo di testa dell’esterno del Torino che sibila alla sinistra di Buffon.

64′ Nonostante la botta del gol subito il Torino continua a premere sull’acceleratore.

61′ GOOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Calcia la punizione Ronaldo che la pennella nel sette e sigla la rete del 3-1 per i bianconeri.

60′ Altra conclusione di Danilo, si oppone con un braccio Ola Aina. Cartellino giallo per l’esterno del Torino e punizione da posizione molto interessante.

59′ DANILO! Destro del terzino che con una deviazione esce di un pelo con Sirigu immobile.

58′ Cartellino giallo a Izzo che ferma fallosamente una ripartenza lanciata da Ronaldo.

57′ Lyanco ci prova da distanza siderale, pallone abbondantemente alto.

56′ DOUGLAS COSTA! Appena entrato il brasiliano sfiora la magia con un tiro a giro largo di un niente.

55′ Seconda sostituzione richiesta da Sarri: Douglas Costa al posto di Bernardeschi.

53′ Conclusione velenosa di Verdi, Buffon è attento e blocca.

50′ CLAMOROSA OCCASIONE TORINO! Buffon salva su Berenguer, Belotti sulla ribattuta trova sola la traversa e al terzo tentativo segna Verdi. Per l’assistente però c’era fuorigioco di Belotti.

49′ Primo cambio della partita: Matuidi per Pjanic tra le fila bianconere.

48′ Partito forte il Torino, rivitalizzato dal gol in chiusura di primo tempo.

46′ Cominciata la ripresa!

52′ Finito il primo tempo, Juventus-Torino 2-1.

51′ GOOOOOOOOOOOL DEL TORINO!!! Buffon intuisce ma non riesce a respingere il rigore calciato da Belotti, 2-1 per la Juventus ora.

50′ RIGORE PER IL TORINO! Il direttore concede il penalty ai granata e ammonisce De Ligt.

49′ Attenzione! L’arbitro Maresca va al VAR per verificare un tocco di mano di De Ligt in area di rigore.

47′ Tiro dal limite di Verdi che trova la pronta opposizione con il corpo di De Ligt.

45′ Concessi tre minuti di recupero.

43′ Comincia ad affiorare un po’ di stanchezza, a dimostrazione di quanto sia difficile giocare a quest’orario in questo periodo.

40′ Cartellino giallo a Pjanic per un’entrata a forbice su Berenguer.

37′ Si riprende Pjanic che continuerà a giocare senza problemi.

35′ Pjanic a terra per via di una sbracciata involontaria di Meité.

32′ BUFFON! Si oppone in tuffo il portiere della Juve sulla conclusione a giro di Verdi.

31′ Riprende la partita dopo la pausa rinfrescante.

30′ Cooling break concesso dall’arbitro ai giocatori.

29′ GOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Contropiede fatale dei bianconeri iniziato da Dybala, continuato da Ronaldo e finito dal diagonale di Cuadrado per il 2-0 della Vecchia Signora.

26′ Ammonito Bonucci per un duro intervento ai danni di Verdi.

24′ Bella combinazione tra Dybala e Bernardeschi, il tentativo con il destro dell’azzurro finisce sull’esterno della rete.

21′ Nelle prime fasi di gioco il Torino ha faticato non poco, ma con il passare del tempo i granata stanno uscendo fuori bene.

18′ OCCASIONE JUVENTUS! Siluro di Ronaldo che trova i pugni di Sirigu, sulla ribattuta rovesciata di Bernardeschi e palla altissima.

16′ Ottimo cross tagliato di Verdi sul quale Belotti non arriva per un pelo, brivido per la Juve.

13′ Danilo prova a sorprendere Sirigu da lontanissimo, il portiere sardo para in due tempi.

12′ BENTANCUR! Colpo di testa dell’uruguaiano sul corner battuto da Dybala che esce di pochissimo alla sinistra di Sirigu.

10′ Tocco sospetto di Rabiot nella propria area di rigore, dopo il controllo del VAR l’arbitro dice che si può continuare.

8′ Gli uomini di Longo provano a reagire sfruttando la fascia destra con la spinta di De Silvestri.

6′ Si è messa subito malissimo per il Torino, colpito a freddo e frastornato dalla rete appena subita.

3′ GOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Pazzesca azione personale di Dybala che fa sedere per terra Lyanco e con l’aiuto della deviazione di Izzo batte Sirigu per l’immediato vantaggio dei bianconeri, 1-0.

1′ PARTITI! Primo possesso per il Torino.

17:13 Le due squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo.

17:10 Cinque minuti al calcio d’inizio, tutto pronto per cominciare in quel di Torino.

17:05 Con la partita di oggi Gianluigi Buffon diventerà il giocatore con più presenze in Serie A. Superato anche Maldini.

17:00 Altre immagini dall’Allianz Stadium

16:55 Sarri non cambia la formazione e si affida a tutti i suoi big per provare a portare il margine sulla Lazio a quota 7 punti.

16:50 Warm up anche per i granata

16:45 Comincia il riscaldamento dei bianconeri

16:28 Ecco anche la formazione titolare del Torino

16:22 Questi gli uomini scelti da Maurizio Sarri:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

16:20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per la 30ma giornata della Serie A.

Probabili formazioni Juventus-Torino – Presentazione giornata Serie A di oggi (4 luglio)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per la 30ma giornata della Serie A 2019-2020. Il Derby della Mole apre questo sabato di calcio italiano: all’Allianz Stadium i padroni di casa cercheranno la vittoria che consentirebbe loro di portare momentaneamente a 7 le lunghezze di vantaggio sulla Lazio, impegnata qualche ora più tardi in casa contro il Milan. Di fronte ci sarà un Toro in crisi che deve gestire 6 punti sulla zona retrocessione.

I Granata vengono da due sconfitte consecutive, anche se nell’ultimo match casalingo hanno dato filo da torcere alla Lazio, dimostrando una piccola crescita rispetto alla disfatta di Cagliari. Ovviamente la Vecchia Signora parte con i favori del pronostico, ma in un derby tutto diventa relativo, perché la posta in gioco è superiore rispetto ad una partita normale.

Maurizio Sarri dovrebbe schierare il solito tridente delle ultime uscite, formato da Bernardeschi, Ronaldo e Dybala, con Douglas Costa ed Higuain pronti a farsi valere dalla panchina. Tra i pali scalpita Gianluigi Buffon, fresco di rinnovo che lo terrà legato ai colori bianconeri fino al 2021. Gli ospiti allenati da Moreno Longo, invece, si affidano completamente al “Gallo” Andrea Belotti, attaccante in grado di fare reparto da solo e che si esalta in partite complicate come si preannuncia quella di stasera.

Appuntamento alle ore 17:15 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

