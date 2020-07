Juventus-Torino, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Sabato 4 luglio, ore 17.15, andrà in scena all’Allianz Stadium il derby tra Juventus e Torino. Si tratta della stracittadina torinese n. 150 e avrà senza dubbio un valore particolare. La Vecchia Signora si presenta all’appuntamento, avendo incamerato tre vittorie consecutive e convinto soprattutto nell’ultimo match di Marassi contro il Genoa. Gli uomini di Maurizio Sarri sembrano in crescita sotto il profilo della condizione fisica e questo fattore è sicuramente confortante per la preparazione del confronto con il Toro. Da questo punto di vista, la vetta della classifica e i quattro punti di vantaggio sulla Lazio danno grande fiducia.

Discorso completamente diverso per i granata allenati da Moreno Longo. Attualmente, la formazione dell’ex tecnico del Frosinone occupa la 13ma posizione in classifica e non è di certo al sicuro da spiacevoli sorprese riguardanti le zone basse della graduatoria. Il margine di soli 6 punti nei confronti del Lecce (terzultimo) lo sta a dimostrare. Una partita dunque fondamentale per entrambe le compagini, motivata a centrare il risultato pieno e a regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi, anche se come sappiamo non potranno essere sugli spalti per le norme anti-Covid. Si augura di trovare da questo match energie supplementari il Torino, visto che nelle ultime quattro partite disputate sono arrivati una vittoria, un pareggio e due sconfitte consecutive (Cagliari e Lazio). Nei 72 precedenti casalinghi in Serie A, la Juventus è in vantaggio con 37 vittorie, 20 pareggi e 15 affermazioni dei granata, la cui ultima vittoria sul campo della Vecchia Signora risale al lontano 9 aprile 1995 (1-2 in rimonta con doppietta di Rizzitelli). Da allora in 13 confronti sono arrivate 9 vittorie bianconere e 4 pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO, SERIA A 2020

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Sabato 4 luglio

ore 17.15 Juventus vs Torino – Allianz Stadium di Torino

COME VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV

La stracittadina Juventus-Torino andrà in scena alle ore 17.15 di domani (sabato 4 luglio) e potrà essere seguita dagli utenti Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Si potrà assistere al derby della Mole in diretta streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

