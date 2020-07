Calendario Serie A, orari partite di oggi: tv, streaming, programma SKY e DAZN (4 luglio)

Dopo le grandi emozioni vissute nella ventinovesima giornata, un altro interessante turno della Serie A si appresta a prendere il via nella giornata di oggi, sabato 4 luglio. Tre i match in programma per la giornata odierna, che si aprirà alle 17:15 con il suggestivo derby della Mole tra Juventus e Torino, si snoderà tra le complesse trame della lotta salvezza nella gara delle 19:30 tra Sassuolo e Lecce e si concluderà con il big match di giornata tra la rampante Lazio di Simone Inzaghi e il Milan ferito di Stefano Pioli, che prenderà il via alle 21:45.

Gli incontri di questa serata saranno trasmessi da DAZN e Sky Sport. Juventus-Torino (alle 17:15) e Sassuolo-Lecce (alle 19:30) saranno visibili su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canali 202 e 251 di Sky) mentre Lazio-Milan sarà trasmessa su DAZN e DAZN 1 (canale 209 di Sky).

In streaming si potranno rispettivamente seguire sull’app di DAZN e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei match.

PROGRAMMA SERIE A (4 LUGLIO):

SABATO 4 LUGLIO

Ore 17:15 Juventus-Torino diretta su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su SkyGo e NowTv

Ore 19.30 Sassuolo-Lecce diretta su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su SkyGo e NowTv

Ore 21.45 Lazio-Milan diretta su DAZN1 (209) e in streaming su DAZN

Foto: Lapresse