LIVE Pagelle Juventus-Torino 2-0, voti Serie A in DIRETTA: Dybala e Cuadrado firmano il derby

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Juventus-Torino. E’ il derby della Mole numero 200 e mai come in passato le due squadre arrivano in uno stato di classifica così diverso. Sono oltre 40 i punti di svantaggio dei granata, che si trovano in piena zona salvezza e hanno bisogno di punti dopo la sconfitta di Cagliari. Dall’altra parte, invece, c’è una Juventus che ha sempre vinto da quando è ripreso il campionato e che vuole allungare sulla Lazio, impegnata questa sera contro il Milan.

PAGELLE JUVENTUS-TORINO

JUVENTUS

Buffon 6: Verdi lo chiama in causa e lui risponde presente. E’ l’unica parata in un primo tempo davvero tranquillo.

Cuadrado 6,5: trova il gol del raddoppio al termine di un contropiede perfetto. Il colombiano supera facilmente Lyanco e con un diagonale preciso batte Sirigu.

Bonucci 6: si prende il cartellino giallo evitabile per un fallo su Belotti. Unica sbavatura di una partita comunque gestita molto bene.

De Ligt 6,5: l’olandese si conferma in un ottimo momento di forma. Attento ad ogni chiusura, sia in anticipo sia nelle palle alte.

Danilo 6: Sarri lo sposta anche per qualche minuto sulla fascia destra. Spinge un pochino meno rispetto a Cuadrado.

Bentancur 6,5: la qualità nel tocco di palla è eccezionale. Quando ha il pallone tra i piedi non sbaglia mai il passaggio e soprattutto la scelta.

Pjanic 6: la Juve non ha l’obbligo di alzare la velocità, con il bosniaco che si sta gestendo in mezzo al campo.

Rabiot 5,5: a corrente alternata. Corre sicuramente molto di più rispetto al giocatore visto ad inizio stagione, ma gli manca la concretezza in fase di inserimento.

Bernardeschi 5,5: spreca un ottimo assist di Ronaldo, cercando una rovesciata esagerata. Poco incisivo quando deve puntare l’uomo.

Dybala 7: neanche il tempo di cominciare e trova subito il gol del vantaggio. Solito slalom in area e poi sinistro deviato che batte Sirigu. Quarto gol consecutivo.

Ronaldo 6,5: ottima partenza del portoghese, che impensierisce Sirigu con un potente destro. Non solo in fase di conclusione, ma anche due pregevoli suggerimenti non sfruttati da Dybala e Bernardeschi.

TORINO

Sirigu 6: la deviazione di Izzo lo manda fuori causa e non può nulla sul sinistro di Dybala. Attento sul destro potente di Ronaldo.

Izzo 5,5: sicuramente sfortunata la deviazione sul gol di Dybala, però la chiusura non era certo ottimale sull’argentino.

Lyanco 4: crolla prima davanti a Dybala e poi anche con Cuadrado. Disastroso primo tempo per il centrale granata.

Bremer 6: del terzetto difensivo è quello che è andato finora meno in difficoltà. Sta gestendo bene Bernardeschi.

De Silvestri 6: una buona spinta sulla fascia destra. Sicuramente propositivo il laterale di Longo, che ha messo in mezzo all’area anche qualche cross interessante.

Lukic 6: schierato forse un po’ a sorpresa al posto di Rincon. E’ il metronomo del centrocampo granata e sta comunque facendo il suo.

Meitè 5,5: un primo tempo un po’ anonimo. Pochi palloni recuperati e anche la qualità scarseggia.

Aina 5: meno propositivo rispetto a De Silvestri. Va in totale confusione anche lui in occasione del contropiede del 2-0 bianconero.

Verdi 6: ha voglia di fare bene dopo un anno davvero difficile. Ci mette corsa e anche tanta foga, che a volte lo portano anche ad esagerare. Sfiora il gol con un bel sinistro.

Berenguer 5,5: inizia bene, ma con il passare dei minuti cala la sua intensità. Poteva fare meglio di testa in solitaria in mezzo all’area.

Belotti 6: meriterebbe di giocare in un’altra squadra per la voglia, il cuore e la grinta che ci mette. E’ davvero un uomo solo, mal supportato dai compagni.

Foto: Lapresse