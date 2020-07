LIVE Juventus-Torino, Serie A in DIRETTA: un derby cruciale verso lo scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per la 30ma giornata della Serie A 2019-2020. Il Derby della Mole apre questo sabato di calcio italiano: all’Allianz Stadium i padroni di casa cercheranno la vittoria che consentirebbe loro di portare momentaneamente a 7 le lunghezze di vantaggio sulla Lazio, impegnata qualche ora più tardi in casa contro il Milan. Di fronte ci sarà un Toro in crisi che deve gestire 6 punti sulla zona retrocessione.

I Granata vengono da due sconfitte consecutive, anche se nell’ultimo match casalingo hanno dato filo da torcere alla Lazio, dimostrando una piccola crescita rispetto alla disfatta di Cagliari. Ovviamente la Vecchia Signora parte con i favori del pronostico, ma in un derby tutto diventa relativo, perché la posta in gioco è superiore rispetto ad una partita normale.

Maurizio Sarri dovrebbe schierare il solito tridente delle ultime uscite, formato da Bernardeschi, Ronaldo e Dybala, con Douglas Costa ed Higuain pronti a farsi valere dalla panchina. Tra i pali scalpita Gianluigi Buffon, fresco di rinnovo che lo terrà legato ai colori bianconeri fino al 2021. Gli ospiti allenati da Moreno Longo, invece, si affidano completamente al “Gallo” Andrea Belotti, attaccante in grado di fare reparto da solo e che si esalta in partite complicate come si preannuncia quella di stasera.

Appuntamento alle ore 17:15 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

