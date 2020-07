LIVE Juventus-Atalanta, Serie A calcio in DIRETTA: gli orobici possono riaprire la lotta scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il match-clou del sabato sera, con gli orobici di Gian Piero Gasperini che provano a riaprire il campionato contro gli otto volte campioni d’Italia.

La Juventus arriva al delicato match contro la formazione bergamasca dopo la sconfitta di martedì sera contro il Milan a San Siro (4-2 in rimonta dopo essersi portati in vantaggio con l’assolo di Rabiot e il goal di Ronaldo). I bianconeri hanno però sfruttato lo scivolone della Lazio a Lecce mantenendo invariato il gap di 7 punti dal secondo posto. Gli uomini di Maurizio Sarri proveranno a rialzarsi nel proprio stadio, cercando una vittoria che spianerebbe la strada verso la conquista del nono scudetto consecutivo.

L’Atalanta si presenta a Torino forte di una striscia di nove vittorie consecutive in Serie A e di 13 risultati utili consecutivi estendendo il rendimento anche alla Champions League, dove il club del presidente Percassi è già sicuro della partecipazione alla Final Eight di Lisbona. Dopo il 2-0 di mercoledì al Gewiss Stadium contro la Sampdoria, i nerazzurri hanno sorpassato in classifica l’Inter di Conte (fermato sul 2-2 dal Verona di Juric) portandosi al terzo posto con 66 punti a -9 dalla Juventus capolista. Se gli orobici dovessero riuscire a violare lo Stadium ridurrebbero il distacco dai bianconeri a 6 punti, rimettendo incredibilmente in discussione il discorso scudetto, entrando di fatto direttamente nella corsa al titolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 21.45. Buon divertimento con la sfida che mette di fronte il meglio che il calcio italiano può offrire!

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata. Allenatore: Gasperini.

