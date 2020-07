Calcio, Serie A 2020: due rigori di Cristiano Ronaldo salvano la Juventus contro l’Atalanta

L’Atalanta ha pareggiato in trasferta contro la Juventus per 2-2 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. Gli orobici sono passati in vantaggio grazie al gol siglato nel primo tempo al 16′ da Zapata, ma nella ripresa hanno subito il pareggio su rigore di Cristiano Ronaldo al 55′. Nuovo vantaggio ospite con la rete di Malinovsky al minuto 80, altro pareggio dal dischetto proprio al 90′ di Cristiano Ronaldo. La Juve va così a +8 sulla Lazio, che lunedì potrebbe essere agganciata dall’Inter, e mantiene 9 punti sull’Atalanta, a sei giornate dalla fine del campionato.

Nel primo tempo gli ospiti passano al 16′ con Zapata che sfrutta l’assist di Gomez per incunearsi in area e portare in vantaggio gli ospiti. Juve non pervenuta, si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa mani in area di de Roon e rigore per i bianconeri: botta vincente di Ronaldo che fa 1-1. Al 77′ Gollini dice no a Ronaldo, ed al minuto 80 l’Atalanta torna a condurre: Muriel vede Malinovsky al limite, lo serve, ed il calciatore entra in area e scarica in rete la palla dell’1-2. All’89’ però Muriel commette fallo di mano in area e l’arbitro concede un secondo rigore: Ronaldo al 90′ sceglie lo stesso angolo e fa 2-2, salvando la Vecchia Signora.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse